Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","shortLead":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","id":"20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1069ae37-fe66-4e24-9292-e160c8fca733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","timestamp":"2020. április. 05. 17:10","title":"Karácsony óta nem fogyasztottunk ilyen kevés áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene vállalnia a koronavírus-járvány elleni harcban.","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a NER-közeli vállalatoknak és a nemzeti tőkésosztálynak is nagyobb szerepet kellene...","id":"20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71650faf-325a-4449-be9c-b934a0111943","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Botka_Laszlo_ner_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 10:05","title":"A NER-rel fizettetné ki a koronavírus elleni harc árát Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk az elmúlásával.\r

","shortLead":"Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk...","id":"20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a05c9-fccf-407b-9d50-7fcf3cb2c95b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_Indul_a_zhvg__kozeppontban_a_tudatossag_es_a_megoldaskereses","timestamp":"2020. április. 06. 10:28","title":"Indul a Zhvg – középpontban a tudatosság és a megoldáskeresés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni, arra jó példa éppen egy hónapja közzétett bejegyzése.","shortLead":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni...","id":"20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336688a5-b276-4c2d-9a52-08485b53e0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","timestamp":"2020. április. 06. 11:03","title":"Egy mondat a koronavírusról, amit azóta nagyon megbánhatott Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek között 30 könyv, számos folyóirat és egy Szent Koronáról szóló film közkinccsé tételével.","shortLead":"A BTK Történettudományi Intézet az elmaradó konferenciák és előadások miatt keletkezett űrt próbálja bepótolni többek...","id":"20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927e9f27-9525-4183-85af-bd8f8b95fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b475138-e7dd-4023-aefa-132d45ce8de9","keywords":null,"link":"/kultura/20200405_Egy_rakas_konyvet_es_filmet_tettek_ingyen_hozzaferhetove_a_neten","timestamp":"2020. április. 05. 17:30","title":"Egy rakás történelmi könyvet tettek ingyen hozzáférhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","shortLead":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","id":"20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4910b0e7-2189-4724-af46-fc2809fa279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","timestamp":"2020. április. 06. 16:55","title":"20 autót ajánlottak fel a koronavírus elleni hazai védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel megfogalmazott összehasonlító elemzéssel készült a Duma Aktuál, Litkai Gergely megosztja teóriáját arról is, hogy hova és miért sújt leginkább a vírus. ","shortLead":"Több repülőt szorított le az égről a járvány, mint a svéd aktivista - ezt nehéz lenne cáfolni. Egy tudományos igénnyel...","id":"20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6005b57-ac2d-47a9-bead-2f6b37e848fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90718c50-2431-4cf4-9972-26018de8a916","keywords":null,"link":"/360/20200406_Duma_Aktual_Greta_vs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 18:35","title":"Duma Aktuál: Greta Thunberg vagy a koronavírus tett többet a klímaváltozás ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]