két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van a családban, és mire vigyázzunk, ha el akarjuk hagyni az otthonunkat járvány idején? Várdi Katalin tüdőgyógyász segítségével válaszolunk néhány gyakorlati kérdésre. ","shortLead":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van...","id":"20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc81cb-7cf6-4da9-b951-018a903a0a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","timestamp":"2020. április. 04. 20:00","title":"Folyik az orrom és köhögök: most akkor koronavírusos vagyok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni. A Dísz téri ingatlanhoz lakáscserével jutott hozzá.","shortLead":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni...","id":"20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7652d84-9623-412c-a4f6-d6493202a674","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","timestamp":"2020. április. 04. 13:43","title":"Havi húszezerért bérelt lakást a Várban a fideszes Mengyi Roland felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson utazott.","shortLead":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson...","id":"20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d974458-3985-4a40-b16d-cbc7c3c87474","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","timestamp":"2020. április. 06. 06:55","title":"A kutyáját védte a budapesti villamoson halálra szúrt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","shortLead":"Érintésmentes küldeménykézbesítést vezet be a Magyar Posta.\r

\r

","id":"20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f687c2-d650-4264-b0d9-46d8d5d32546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hetfotol_nem_kell_alairni_amit_a_postas_kihoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:49","title":"Hétfőtől nem kell aláírni, amit a postás kihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f18ca-6896-4f72-8d2f-fe28b681d5d2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Őrültség lett volna, ha a Ford a SUV-őrület kellős közepén nem készít divatterepjárósra faragott változatot az új Fiestából. De készített, mi pedig kipróbáltuk, hogy milyen autó a gyakorlatban a teljesen új fejlesztésű Puma.","shortLead":"Őrültség lett volna, ha a Ford a SUV-őrület kellős közepén nem készít divatterepjárósra faragott változatot az új...","id":"20200405_uj_ford_puma_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605f18ca-6896-4f72-8d2f-fe28b681d5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0299c7d8-95f0-447f-bf85-7faeeacce696","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_uj_ford_puma_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Nem sportcipő, hanem sportbakancs: teszten az új Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]