Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás kritériumai azonban országonként különböznek, így nem tudjuk pontosan, hány igazoltan fertőzöttje van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már meghaladta a fertőzöttek száma a kínaiakét, az elvégzett tesztek száma és a számontartás...","id":"20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009996d7-18ec-4274-9a3c-01de6b61ec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6135bb70-d59c-4427-8793-7caf0858b3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Meghaladta_az_12_milliot_a_regisztralt_fertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 05. 09:13","title":"Meghaladta az 1,2 milliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","shortLead":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","id":"20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce37cc-356a-4c69-9370-5ee96bdeff4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","timestamp":"2020. április. 04. 13:01","title":"Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezárt egy gyógyszertár Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokban többen haltak meg egy nap alatt, mint eddig bárhol másutt. Magyarországon is újabb áldozatok vannak. A pápa és Donald Trump is megszólalt a témában. Közben felmerül a kérdés, hogy ha újraindul a légiközlekedés, akkor lesz-e mivel repülnünk. Ez a hvg.hu koronavírus-hírfolyama április 4-én.","shortLead":"Az Egyesült Államokban többen haltak meg egy nap alatt, mint eddig bárhol másutt. Magyarországon is újabb áldozatok...","id":"20200404_koronavirus_jarvany_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90095b3-c4a9-4319-bda7-150657c7c4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_jarvany_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 04. 07:40","title":"Meghalt Conte testőre, 5 éves áldozat Angliában - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tettest elfogták.","shortLead":"A tettest elfogták.","id":"20200404_Tobb_embert_halalra_keselt_egy_tamado_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32dd1ee-7ae6-4e51-800f-6f5194adb19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Tobb_embert_halalra_keselt_egy_tamado_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 04. 13:46","title":"Több embert halálra késelt egy támadó Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","shortLead":"A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.","id":"20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ec2769-7962-48cb-bc3a-950e878439e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Kivereztetik_a_partokat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 20:33","title":"Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati elvonásokra a budapesti ellenzéki polgármesterek.","shortLead":"Ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat - reagáltak a kormány által bejelentett önkormányzati...","id":"20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a813050f-6f89-48a8-a254-4fd6ca920eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ad8fc-6628-4aec-a708-654b5eaa43f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Ellenzeki_polgarmesterek_A_kormany_igazsagtalan_megszoritassal_folytatja_a_valsagkezelest","timestamp":"2020. április. 04. 16:20","title":"Az ellenzéki polgármesterek Orbánt idézve üzennek a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]