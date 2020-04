Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Norvég egészségügyi miniszter: sikerült úrrá lenni a járványon
A statisztikai adatok szerint egy fertőzött már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust, viszont ez nem jelenti azt, hogy feloldanák a korlátozásokat az országban.

Újabb kilenc áldozata van a járványnak Magyarországon
Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.

Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon
A kórokozó több helyről érkezhetett az országba. David Allen, a hatékonyság témájának befolyásos kutatója Haladj a dolgaiddal! GTD című könyvében azt mutatja meg, milyen szokások, eszközök és képességek szükségesek a tinédzserek hatékonyságának javulásához.
Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél hatékonyabban működjünk. Nem halad a gyereke az otthoni tanulással? Mutassa meg neki ezt a módszert! Karsai Gábor: A fő cél a túlélés legyen, ne az újraélesztés
Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány tegnap ismertetett akciótervének fényében végigveszi, hogy a gyorsan változó helyzetben megfelelők-e, illetve elegendők-e a szóban forgó intézkedések a válság elhárításához. A 13. havi nyugdíj ötletéről is megvan a véleménye.

Indul a Zhvg – középpontban a tudatosság és a megoldáskeresés
Nem feledhetjük mindazt, ami a járvány kitöréséig történt, és még inkább azt, milyen feladatok várnak ránk az elmúlásával.

Harry herceg és Meghan Markle belevetette magát a munkába
Egy új jótékonysági szervezetet indítanak útjára.

Kivéreztetik a pártokat a koronavírus miatt?
A pártok állami támogatásának a felét is elvonhatnák a kormány javaslata alapján.