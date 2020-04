Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","shortLead":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","id":"20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57d7eb-fbba-4466-a09b-2db5e8d74c27","keywords":null,"link":"/sport/20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","timestamp":"2020. április. 05. 20:58","title":"Teljesen leállt a sportélet, de van kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még fizikai billentyűzete is van.","shortLead":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még...","id":"20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f6ae3c-265e-4c41-bbd8-b301b6d9936e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","timestamp":"2020. április. 06. 12:03","title":"Ilyen telefont még biztosan nem látott: linuxos, androidos, és billentyűzete is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói függnek a vadállatoktól. Amíg nincs megfelelő alternatíva nekik, addig fennmarad a veszélye, hogy a vadállatokkal illegálisan fognak kereskedni – véli az ENSZ biodiverzitásért felelős igazgatója.","shortLead":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói...","id":"20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d83cc-75b2-4b43-96e4-476ce4d5ef52","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 06. 14:29","title":"Betiltaná a vadállatpiacokat az ENSZ szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba változhatnak a világháború győzteseinek feltételei. Ezt nem segítette sem a szétesett Monarchia más nemzetiségei elleni uszítás, sem a fehérterror. Utóbbiról igazán csak külföldön tudtak, idehaza betiltotta az erről – és más, a kurzussal szembemenő – beszámolókat a cenzúra.","shortLead":"A hazai lapok többsége a békeszerződés tervezetét ismerve is reménykedett, hogy még Magyarországnak kedvező irányba...","id":"20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea67a62-2394-49dd-82e6-3f0b7dcd019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5961f87e-c97e-4951-ba3b-cba75d66310b","keywords":null,"link":"/360/20200406_Ket_honappal_Trianon_elott_Shylock_es_Rozsa","timestamp":"2020. április. 06. 16:45","title":"Két hónappal Trianon előtt: Nem akartak hinni a szemüknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","shortLead":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","id":"20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a250f6a-e18f-47c2-badd-f5c13f2ebb4c","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","timestamp":"2020. április. 05. 21:07","title":"Fogyatékkal élőket segít Miskolcon a veszélyhelyzet idején a Szimbiózis Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Schiffer András","category":"itthon","description":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik legkirívóbb jogkorlátozást a parlamenten akarja átvinni.","shortLead":"A figyelem most elsősorban arra vetül, hogy a kormány mely rendeletei sértik a jogállami normákat. Pedig az egyik...","id":"20200406_Schiffer_A_kinai_titok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797c711c-22fc-4b25-9163-1ba970abf608","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Schiffer_A_kinai_titok","timestamp":"2020. április. 06. 12:01","title":"Schiffer: A kínai titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb tréner 71 éves volt.","shortLead":"A szerb tréner 71 éves volt.","id":"20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101e631-504e-424e-bfee-d2f736c29cc4","keywords":null,"link":"/sport/20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","timestamp":"2020. április. 06. 22:41","title":"Elhunyt Radomir Antic, a legendás futballedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d666b66b-055e-4369-a811-25aceb622512","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar cégeknek napok alatt kéne letudniuk régóta halogatott digitális fejlesztéseiket, hogy a járványt át tudják vészelni. A zűrt fokozza, hogy az otthoni számítógépekért a gyerekek is bejelentkeztek.","shortLead":"A magyar cégeknek napok alatt kéne letudniuk régóta halogatott digitális fejlesztéseiket, hogy a járványt át tudják...","id":"202014__informatika_es_jarvany__digitalizacio__korlatozasok__babeli_adatzavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d666b66b-055e-4369-a811-25aceb622512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa6c570-ec12-465e-9a52-2ad4055c0c9a","keywords":null,"link":"/360/202014__informatika_es_jarvany__digitalizacio__korlatozasok__babeli_adatzavar","timestamp":"2020. április. 06. 07:00","title":"Nemcsak a dolgozóknak, a cégeknek is nagyon nehéz átállniuk az otthoni munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]