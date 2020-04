Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági ítélkezés.","shortLead":"A korábbi klasszis labdarúgó egy hónapja került rács mögé Paraguayban, ahol a járvány miatt szünetel a bírósági...","id":"20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f5fd30-8981-4ddc-83b7-f62b76c4b866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03260ce3-fcea-4da5-8e27-dfe3414546b3","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_ronaldinho_paraguay_borton","timestamp":"2020. április. 07. 13:05","title":"A koronavírus miatt nem szabadul a börtönből Ronaldinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","shortLead":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","id":"20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c7db-81e7-44c3-ab2d-c6f6b582b38d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","timestamp":"2020. április. 08. 10:52","title":"Videón, ahogyan összetört Manhattanben egy szuperritka Gemballa Mirage GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48f2205-e4d5-47f1-8e42-90f38def93b2","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","timestamp":"2020. április. 07. 09:10","title":"Győrfi Pál cukiskodó videóban üzen a gyerekeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az operatív törzs tájékoztatásán. Azonban kedden Szijjártó Péter külügyminiszter már elejtett egy-két morzsát.","shortLead":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László...","id":"20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab47bac9-ad0e-4b32-8509-0871ec971182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 10:20","title":"A bérterhek 70 százalékát is átvállalhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni – ez jellemző a svéd kormány sokak által bírált járványügyi intézkedéseire. Készültség van, de még nyitva vannak az iskolák, sok kávézó és étterem is működik, maszkos embert alig látni.","shortLead":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak...","id":"20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642cc7f1-e9d7-4f98-b55d-b7d637e42e90","keywords":null,"link":"/360/20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","timestamp":"2020. április. 07. 13:00","title":"Nyitott iskolák, teli teraszok: Svédország készül, de továbbra sem pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos jelenlét során megtanuljuk észlelni az érzéseinket, és a jelenre való figyeléssel elengedni a stresszt. Ruby Wax humorista, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője Mindfulness-kalauz című könyvében elmeséli, hogyan segített neki a mindfulness talpra állni a depresszióból. Cikkünkben szórakoztató tréningjéből mutatunk be egy \"alapozó gyakorlatot\". ","shortLead":"Régóta tudjuk, hogy a mindfulness nem azt jelenti, hogy törökülésben ülünk egy dombon, és mantrát dúdolunk. A tudatos...","id":"20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7351c38-adb4-4630-b795-da2a96d3774b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200408_Stresszoldo_csokoladeizlelgetes","timestamp":"2020. április. 08. 19:08","title":"Sokat stresszel a járvány miatt? Íme néhány könnyű tipp a feszültség oldásához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]