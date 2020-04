Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","shortLead":"Több tízmillió forintért árultak szájmaszkokat, amiket végül nem szállítottak le.","id":"20200407_szajmasz_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219e34a9-df91-4455-9de0-994bfe53a754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3169fa8f-5551-4981-af85-4535b35e10e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_szajmasz_csalas","timestamp":"2020. április. 07. 07:44","title":"Lecsaptak a rendőrök a szájmaszkokkal csaló párosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány tegnap ismertetett akciótervének fényében végigveszi, hogy a gyorsan változó helyzetben megfelelők-e, illetve elegendők-e a szóban forgó intézkedések a válság elhárításához. A 13. havi nyugdíj ötletéről is megvan a véleménye.","shortLead":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány...","id":"20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fcfabb-3d00-4bb7-93e4-e6da389b1bf2","keywords":null,"link":"/360/20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","timestamp":"2020. április. 07. 07:00","title":"Karsai Gábor: A fő cél a túlélés legyen, ne az újraélesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot tartalmazó szoftvert vásárolnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot...","id":"20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30461b-91a0-44bb-af7b-4148e858d11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"Kétmillió forinttal segítik Micheliszék a digitális távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar turista miatt, aki miután Phuket szigetén a motorbalesete után kórházba került, nem említette meg, hogy fertőzött területről érkezett – írja a Bangkok Post nyomán a 444.hu.","shortLead":"Két kórházból száznál is több, összesen 112 thai egészségügyi dolgozót kellett karanténba küldeni amiatt a magyar...","id":"20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0936c4e-5b47-49ee-8620-bfee4e94dbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532d337-03fe-4164-aa54-94a6b458c764","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_magyar_turista_thaifold_koronavirus_karantenba_kerult_orvosok","timestamp":"2020. április. 06. 16:48","title":"112 thai orvos és ápoló került karanténba a balesetező magyar motoros miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó szoftverében.","shortLead":"Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó...","id":"20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5261531-de94-4886-b685-47bf3a01ee68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_apple_hibavadasz_program_safari_serulekenyseg_iphone_meghackelese","timestamp":"2020. április. 07. 12:03","title":"25,3 milliós jutalmat kapott a hacker, aki át tudta venni az irányítást az iPhone-ok kamerája fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési bevételtől eshet el a Google a következő negyedévben, de a Tokiói Olimpia elhalasztása is fájdalmas következményekkel járhat.","shortLead":"A pénzügyi elemzők szerint a turizmus és a vendéglátóipar bezuhanása miatt nagyjából 2 milliárd dollárnyi hirdetési...","id":"20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa7a52a-20e3-4a3c-bb13-397bb646db66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_google_hirdetesi_bevetel_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. április. 06. 13:03","title":"Története során először csökkenhet a Google hirdetési bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]