[{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat szerint most fontosabb, hogy a túlzott szigor miatt ne lehessen baj.","shortLead":"Változtat a Chrome sütikezelésén a Google, kikapcsol egy korábban biztonsági okokból bevezetett korlátozást. A vállalat...","id":"20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef4e34a-5b6b-4cd2-9d0e-e98b079280d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_google_chrome_cookie_suti_koronavirus_samesite","timestamp":"2020. április. 07. 08:03","title":"Lekapcsolnak egy biztonsági funkciót a Chrome böngészőben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb tréner 71 éves volt.","shortLead":"A szerb tréner 71 éves volt.","id":"20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3642483d-9310-4d5e-8239-b2f44c4f13de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101e631-504e-424e-bfee-d2f736c29cc4","keywords":null,"link":"/sport/20200406_meghalt_Radomir_Antic_barcelona_real_madrid_atletico_madrid","timestamp":"2020. április. 06. 22:41","title":"Elhunyt Radomir Antic, a legendás futballedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","shortLead":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","id":"20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733057e-f1e4-47f2-9d0b-3f403f568ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","timestamp":"2020. április. 07. 18:51","title":"Van egy iparág, ahol 25 millió állás került veszélybe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás nélkül dolgoztak a rendőrök. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Ez jó hír – jelentette be Müller Cecília. De közben annyian voltak vasárnap az utcán Budapesten, hogy szinte megállás...","id":"20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df181ec4-3843-4373-85fc-1ae0f74a04e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189fe74-936f-442a-96c4-e5dc142d9bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ket_beteget_levettek_a_lelegeztetogeprol_a_Szent_Laszlo_korhazban","timestamp":"2020. április. 06. 11:10","title":"Két beteget levettek a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust. Az Nvidia most csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Korábban több amerikai technológiai cég is jelezte, közös (számítógépes) erővel igyekeznek legyőzni a koronavírust...","id":"20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec28ab-08a5-4d90-adce-4773089af30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_nvidia_koronavirus_jarvany_szuperszamitogep_hpc_konzorcium","timestamp":"2020. április. 06. 20:03","title":"30 szuperszámítógéppel száll be az Nvidia a koronavírus elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","shortLead":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","id":"20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a513903-ad45-49e3-93ff-644e6901de56","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","timestamp":"2020. április. 06. 13:17","title":"Újabb fővárosi idősek otthonában találtak koronavírusos beteget a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","shortLead":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","id":"20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2648f02-9224-4f87-935f-bd52ed1063d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","timestamp":"2020. április. 07. 17:28","title":"Az eddig legnagyobb boxermotor került a BMW retró motorkerékpárjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]