[{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt, nem elképzelhetetlen a kijárási korlátozások szigorítása.","shortLead":"De a végső döntés a kormányé – mondta a főpolgármester. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere is arra utalt...","id":"20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca292b36-df73-4418-bb70-4d386b17ddf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_Meg_legalabb_egy_honapig_fenn_kell_tartani_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 08. 11:07","title":"Karácsony: Még legalább egy hónapig fenn kell tartani a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság túlélését. A jövedelempótlás és a likviditási támogatások fajtáit és mértékét négy kategóriában vizsgálták.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung svájci lap külföldi tudósítói összegyűjtötték, mivel segítik a kormányok a járvány okozta válság...","id":"20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e635233-5758-4f41-aa07-64d6d6e6db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0633a-c94f-458d-bde1-545f6892c783","keywords":null,"link":"/360/20200408_neue_zurcher_zeitung_koronavirusjarvany_intezkedesek_tablazat","timestamp":"2020. április. 08. 11:30","title":"Ezt kapják a járványban az emberek és a cégek a világban – és nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","shortLead":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb91e7-b63c-4b33-bbda-f017c9558310","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","timestamp":"2020. április. 08. 09:16","title":"Nem muszáj személyesen beiratkozni az általános iskolába, online elintézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","shortLead":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","id":"20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798a492-7566-44f0-ac7a-f246d9ce9d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2020. április. 09. 10:49","title":"Levélben követelik a fideszes képviselők kizárását a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","shortLead":"Még mindig tombol a járvány Spanyolországban, a korábbi biztató adatokhoz képest ismét sok a halálos áldozat.","id":"20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c4f88c-d263-4ef7-a8a7-ca7cf5a22fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a617d7-4165-4c19-bd67-8d3564b4e086","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 12:49","title":"Megint nőtt a halálozások száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. Az ukrán kutató szerint a járvány tovább gyorsítja az európai szélsőjobb átalakulását, fősodorba kerülését. A nyugati mozgalmakban mintaállammá egyre inkább a késő-Kádár-kori Magyarország válik.","shortLead":"Orbán Viktornak nem kell túlélési üzemmódba váltania, hogy a jelenlegi válságot uralni tudja – állítja Anton Sekovcov...","id":"202015_eljott_agulyasfasizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ce0a95-07e1-4211-a0d1-71a3b91005c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32309c3-fb84-46df-816c-caa81dac940b","keywords":null,"link":"/360/202015_eljott_agulyasfasizmus","timestamp":"2020. április. 09. 11:00","title":"\"Orbán gulyásfasizmusa a legnagyobb teljesítmény Franco diktatúrája óta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]