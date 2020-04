Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ef9e225-c35b-49ee-abab-4a4763635b01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A döntést részben a járvány gazdasági hatása indokolja, részben pedig az autóipar általánosabb változásai. Tavaly az alkalmazottak 10 százalékát építették le, most újabb száz embert.","shortLead":"A döntést részben a járvány gazdasági hatása indokolja, részben pedig az autóipar általánosabb változásai. Tavaly...","id":"20200409_nng_leepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef9e225-c35b-49ee-abab-4a4763635b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9afbf0c-8ebe-4fcd-8318-b28a045df171","keywords":null,"link":"/kkv/20200409_nng_leepites","timestamp":"2020. április. 09. 10:01","title":"Több mint száz embert bocsát el az NNG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. ","shortLead":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek...","id":"20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e766647d-1dc1-49f7-8892-45d2f3c379e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 09. 11:32","title":"Nem csak a járvány, az ünnep is a bevásárlás útjába állhat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft lehetővé tette az európai egészségügyi szervezetek számára, hogy olyan automata szoftvereket (botokat) hozzanak létre, amelyek megpróbálnak intelligensen válaszolni a koronavírussal kapcsolatban feltett felhasználói kérdésekre.","shortLead":"A Microsoft lehetővé tette az európai egészségügyi szervezetek számára, hogy olyan automata szoftvereket (botokat...","id":"20200408_microsoft_healthcare_bot_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ea0b05-fe04-4448-924f-9177b1b80aa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_healthcare_bot_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 16:03","title":"A mesterséges intelligenciát is beveti a Microsoft a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szállítmány Kínából jön.","shortLead":"A szállítmány Kínából jön.","id":"20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07176344-e946-42c7-8b65-c71dd5f731cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","timestamp":"2020. április. 08. 12:46","title":"140 lélegeztetőgép és 5 millió maszk érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","id":"20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a0a82-5667-4b41-bf98-2808c5c35bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 17:25","title":"Napokig életben maradhat a koronavírus az arcmaszkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","shortLead":"A Zuglóba érkező mentőegység tagjai kisebb sérüléseket szenvedtek a balesetben.","id":"20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2757f-d2c6-4c62-8126-1d3c517a3122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c02b7c-52f8-4a59-a42f-6b43c3c05d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_mentoauto_rendszam_nelkuli_audi_baleset_zuglo","timestamp":"2020. április. 08. 15:48","title":"Mentőautót borított fel egy rendszám nélkül hajtó audis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","shortLead":"Átlagosan 22 ezer forint büntetést szabott ki a rendőrség.","id":"20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce4a02c-031e-468b-8396-1133aa084ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d22477-6a56-4b66-853a-252b9f605293","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_kijarasi_korlatozas_rendorseg_birsag","timestamp":"2020. április. 08. 17:57","title":"Több mint 700 ember bírságoltak már meg a kijárási korlátozás megszegése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","id":"20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c0afb-8dc0-436f-a3d7-fe7d2777d3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","timestamp":"2020. április. 07. 21:45","title":"Tömött sorokban várakoznak az emberek az előválasztáson Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]