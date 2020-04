Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. Az utódját még nem nevezték meg.","shortLead":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. Az utódját még nem nevezték meg.","id":"20200409_mediaworks_liszkay_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bfef0-883d-4ba8-8b13-f45a07d01539","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_mediaworks_liszkay_gabor","timestamp":"2020. április. 09. 16:53","title":"Távozik a Mediaworks éléről Liszkay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Nagysándor József úti üzemben, mindannyian épségben kijutottak.","id":"20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e030d3-448b-4d98-b168-998cbf847417","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Kigyulladt_egy_galvanizalo_uzem_Szolnokon","timestamp":"2020. április. 09. 12:42","title":"Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","shortLead":"Változnak a nyelvvizsga-szabályok, módosulnak a diákhitel feltételei, és rosszul tanuló egyetemistákat sem büntetik.","id":"20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773ef74-8289-4d8f-9ddc-dde436f86254","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_Fontos_valtozasok_a_felsooktatasban","timestamp":"2020. április. 10. 11:22","title":"Fontos változások jönnek a felsőoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","shortLead":"Volt olyan vevőjük, aki 22 millió forintot fizetett a hatástalan termékért. ","id":"20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921dca16-6a4f-477e-87a3-60150692eb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Letartoztattak_a_hatastalan_kezfertotlenitot_gyarto_es_arulo_gyanusitottakat","timestamp":"2020. április. 10. 15:55","title":"Letartóztatták a hatástalan kézfertőtlenítőt gyártó és áruló gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus elleni védekezéshez arcpajzsot kapott, több mint 10 ezer egészségügyi dolgozó. ","shortLead":"Kicsiny Pest megyei faluból, Püspökhatvanból indult az a civil kezdeményezés, amelynek köszönhetően a koronavírus...","id":"20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff635164-0fb2-4178-861a-6b5a4c6a2f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a50fc8-a38a-419e-9aeb-97f2e798d005","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Azoknak_akartam_segiteni_akik_eletemet_megmentettek__Nincs_arcpajzs_Ok_nyomtatnak","timestamp":"2020. április. 10. 17:45","title":"\"Azoknak akartam segíteni, akik életemet megmentették\" - Nincs arcpajzs? Ők nyomtatnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","shortLead":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","id":"20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54daa0c-e4b0-4565-9b7f-f69e31e8828b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","timestamp":"2020. április. 09. 13:03","title":"#maradjonotthon: Ingyen nézheti a YouTube-on a Radiohead koncertfilmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d5da7b-f782-4f49-a024-6746104ef910","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Családi vendégeskedés, a női családtagok és a szomszéd néni meglocsolása – a húsvét szinte kötelező kellékei. Idén azonban nélkülük (vagy digitális verziójukkal) telik az ünnep. Ez pedig még érezhetőbbé teszi a világjárvány megterhelő hatását. Szondy Máté pszichológus írása.","shortLead":"Családi vendégeskedés, a női családtagok és a szomszéd néni meglocsolása – a húsvét szinte kötelező kellékei. Idén...","id":"20200409_Az_ember_tarsas_leny__most_husvetkor_meg_kezzelfoghatobb_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d5da7b-f782-4f49-a024-6746104ef910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d360968-2398-45a7-8a9a-6cb0c4e4fda3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200409_Az_ember_tarsas_leny__most_husvetkor_meg_kezzelfoghatobb_lesz","timestamp":"2020. április. 09. 13:15","title":"Az ember társas lény – ez most húsvétkor még kézzelfoghatóbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","shortLead":"A húsvéti hétvégén nem látogatható reggel nyolctól este tízig.","id":"20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a4fa5-537e-4ce4-a4d6-0f68ceb65bfd","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Lezartak_a_Margitszigetet","timestamp":"2020. április. 10. 08:58","title":"Lezárták a Margitszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]