Megjelent egy előterjesztés a kormányzat oldalán, ami lényegében arról szól, hogy megszüntethetik a Hungary Helps programot. Szűk időt, csupán két napot hagytak az előterjesztés véleményézésre, amiben 3 kormányhatározat visszavonása szerepel.

Az első maga a program bevezetéséről és a céljairól szól; a második a Naphegy téren található ingatlanról, amit a szervezet rendelkezésére bocsátottak, illetve közpénzből üzemeltettek; míg a harmadikban a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság létrehozásáról rendelkeztek.

A Hungary Helps nevét gyakorlatilag a semmiből dobta be Orbán Viktor még 2017 áprilisában, amikor egy európai parlamenti sajtótájékoztatóján azzal vágott vissza a Magyarországot bírálóknak, hogy

„a menekültek befogadása és elosztása helyett az Európai Uniónak inkább ott kellene segítenie, ahol a baj van... Magyarország éppen ezt teszi, amikor a Hungary Helps nevű programon keresztül rengeteg pénzt, embert és eszközt juttat az érintett, segítségre szoruló területekre.”

Eredetileg a program globális humanitárius akciótervként volt bemutatva, de végül üldözött keresztény közösségek támogatására redukálódott, és a szervezetet a kormány több milliárd forinttal támogatta.

A kormányprogram vezetője, Azbej Tristan, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a múlt hét elején arról, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt is dolgozik a Hungary Helps, de Magyarországnak elsősorban most magát kell segítenie. Azt is elmondta az Origo szerint, hogy az eddig megkezdett támogatásokat természetesen fenntartja a kormány, de amíg tart a mostani állapot, új támogatásokat nem indítanak.