A család állítja, hogy csak egy nappal később a járványügyi hatóságoktól tudta meg, hogy fertőzötten kapták haza családtagjukat. Nem csak sima kellemetlenség, hogy most egy fedél alatt kénytelenek élni vele, a család több tagja is veszélyeztetett a koronavírus-szempontjából.

Lehetetlen helyzetbe hozott számos családot az emberi erőforrások miniszterének múlt heti utasítása, amely nyomán a kórházak vezetőinek extrém rövid idő alatt szabaddá kellett tenniük ágykapacitásaik minimum 60 százalékát, vagyis bent fekvő betegeik közül haza kellett küldeniük, akit csak lehet. (A minisztérium szerint olyanokat, akiket lehet az otthonukban ápolni.)

Olvasóink beszámolói alapján megírtunk már T. történetét, akit nagypénteken hívtak a kórházból, hogy a mentő kedden viszi haza a 83 éves, magatehetetlen, stroke-utókezelés alatt álló édesapját (a hívással ellentétben mégsem vitték aznap), de volt, hogy 70 éves, ellátására szoruló idős embert hívtak azzal, hogy kiadják a 90 éves, szintén ellátásra szoruló édesanyját.

Az ő történetüknél is szürreálisabb azonban, ami Erzsébettel történt, aki 76 éves, műtéte után lábadozó anyósát kapta haza nagypénteken a János kórházból – úgy, hogy meg sem említették, hogy az idős nő közben odabent elkaphatta - sőt, mint kiderült, el is kapta - a koronavírus-fertőzést. (Azért gyanítják, hogy odabent, mert a nő március eleje óta kórházban feküdt - a szerk.)

© Túry Gergely

Ez utóbbit ráadásul nem is magától a kórháztól tudták meg, hanem a hazabocsátás másnapján – szombaton – hívta őket a járványügyi hatóság „kérdezőbiztosa”, hogy felvegye a kontaktkutatáshoz szükséges adatokat.

Erzsébet ezek után pánikba esve hívogatta a kórházat, hogy árulják el, hogy most akkor tényleg koronavírus-fertőzött-e az anyósa, vagy valami félreértés történt, de a nővér nem adhatott felvilágosítást, az orvost pedig több mint egy napig nem tudta elérni. Végül vasárnap délután, az ügyeletes orvos erősítette meg a pozitív eredményt, és elnézést kért a „kellemetlenségért” az osztály, illetve az intézmény nevében.

Erzsébet anyósán - mint utóbb kiderült - még bentfekvése alatt végeztek koronavírus-tesztet, miután köhögött és hőemelkedése volt – csakhogy ezt nem kötötték a család orrára, látogatni amúgy sem tudták március eleje, a látogatási tilalom elrendelése óta. Csak a járványügyi központ szombati hívása után nézték végig alaposabban a terjedelmes zárójelentést, amiben az állt: felsőlégúti tünetek miatt COVID szűrés történt, eredmény folyamatban.

De mi az, hogy folyamatban? Hogyan küldhetik haza, ha egyszer még nem tudják, hogy fertőzött-e, vagy anélkül, hogy legalább figyelmeztettek volna erre az eshetőségre?!

– tette fel indulatosan a költői kérdést a hvg.hu-nak Erzsébet, akit azért érintenek különösen kellemetlenül a történtek, mert ő maga is nemrég esett át egy műtéten, ezért a szervezete az átlagosnál fogékonyabb a fertőzésekre. Utóbbi miatt – bár még nincs védett korban - hetek óta szándékosan nem is ment ki az utcára, hogy vigyázzon magára, erre most konkrétan megérkezett otthonába egy koronavírusos beteg. Ráadásul nemcsak maga miatt, hanem 59 éves férje miatt is aggódik, aki krónikus magas vérnyomás-betegsége miatt szintén veszélyeztetettnek számít a vírus szempontjából.

Képünk illusztráció © MTI / Komka Péter

A család kedden a hivatalos, kötelezően kihelyezendő piros karantén-cédulát is megkapta a lakóhelyük szerinti járványügyi hatóságtól, az esetüket pedig – hogy a kórház - ezek szerint koronavírusosan küldte haza a családtagot - még a kiérkező hatósági szakember is döbbenetesnek nevezte.

Erzsébet eredetileg nem akart „ügyet” a történtekből, pláne azt nem, hogy az kórház amúgy lelkiismeretes orvosainak és dolgozóinak baja legyen belőle, családja unszolására végül azért vállalta, hogy nyilvánosság elé áll, hogy óva intsen mindenkit, aki kórházban fekvő családtagját kénytelen hazavinni a következő napokban, hogy ragaszkodjanak a koronavírus-teszt elvégzéséhez és várják is meg az eredményt.

A történtekkel kapcsolatban megkérdeztük a János kórházat, hogy egyedi esetről van-e szó, vagy általános gyakorlat az intézményben, hogy már a teszt eredményének ismerete nélkül hazabocsátják a betegeket, vagy, amennyiben nem általános gyakorlat, akkor hogyan fordulhatott elő ilyesmi, illetve, hogy indítanak-e az ügyben vizsgálatot. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.