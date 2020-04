Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők egészséges élethez való joga.","shortLead":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők...","id":"20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4728768-d6fc-4669-aebe-bbfe907b9a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","timestamp":"2020. április. 14. 18:55","title":"Kikelt az Emmi utasítása miatt a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81142e3-5e7f-4035-870f-939bbea685d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel De Bruin készített egy videót arról a furcsa szerkezetről, amely egy emberöltő alatt sem tudja megfordítani az utolsó kerekét.","shortLead":"Daniel De Bruin készített egy videót arról a furcsa szerkezetről, amely egy emberöltő alatt sem tudja megfordítani...","id":"20200415_daniel_de_bruin_fogaskerek_googol_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81142e3-5e7f-4035-870f-939bbea685d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7c1298-b544-480c-8eec-d07d14a4b2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_daniel_de_bruin_fogaskerek_googol_video","timestamp":"2020. április. 15. 08:33","title":"Videó: Összeszereltek 100 fogaskereket, az utolsót szinte lehetetlen megfordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat érdemben lassítaná a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Bár van miért reménykedni, jelenleg semmi biztosat nem lehet mondani arról, hogy bármilyen időjárás, vagy éghajlat...","id":"20200414_koronavirus_meleg_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b38f5-48da-4eb9-9641-32751c225b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc621cf-f1b6-4d96-8e10-c3629b9af422","keywords":null,"link":"/elet/20200414_koronavirus_meleg_idojaras","timestamp":"2020. április. 14. 14:21","title":"Úgy tűnik, a nyár sem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa a koronavírus-járványról szóló álhíreket.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa...","id":"20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d4e299-e1f3-4e7b-9423-deef8eed2d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 18:03","title":"Most már Messengeren is hasznos információkat kaphat a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A távoktatásra áttért iskolarendszer egyik legfurább feladata, hogy miközben a gép elé várja a gyerekeket, egyben mozgásra is kellene bírnia. Nem könnyű azonban a mindennapos testnevelést ilyen körülmények között elvárni a gyerekektől, pláne nem könnyű ellenőrizni és értékelni azt. A videós bizonyíték erre egyébként nem jogszerűtlen, csak nem biztos, hogy a legjobb módszer.\r

\r

","shortLead":"A távoktatásra áttért iskolarendszer egyik legfurább feladata, hogy miközben a gép elé várja a gyerekeket, egyben...","id":"20200414_Biztos_hogy_most_egyeseket_kell_szorni_testnevelesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddb8e18-5076-4667-b1c1-3e5ab08e2ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200414_Biztos_hogy_most_egyeseket_kell_szorni_testnevelesbol","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Biztos, hogy most egyeseket kell szórni testnevelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter polgármester szerint minden önkormányzat köt hasonló szerződéseket.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter...","id":"20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5b792a-f8e8-4d31-b79c-504d2005b102","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","timestamp":"2020. április. 16. 11:55","title":"A kormányhivatal vizsgálja Czeglédy Csabáék 29 milliós erzsébetvárosi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","shortLead":"Bevezetést tartott az ÁSZ-elnök a pénzügyi tudatosság alapjaiba. Legyen minden családnak pénzügyminisztere!","id":"20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09589121-bc86-4d02-8602-cf56d8b7c532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Domokos_Laszlo_csaladok_kiadas_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 15. 12:12","title":"Domokos László üzent a családoknak: Költsenek kevesebbet a bevételeiknél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]