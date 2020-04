Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy gyűjtőkampány keretében karanténtárgyakat keres a Néprajzi Múzeum. A koronavirusjarvany_mar_most_tortenelem_elkezdtek_begyujteni_a_karantenok_targyi_emlekeit","timestamp":"2020. április. 16. 11:07","title":"Történelmet írunk: elkezdték begyűjteni a karanténok tárgyi emlékeit" tájékoztatás szerint sikerült megfékezni a térségben pusztító erdőtüzet.","timestamp":"2020. április. 15. 17:03","title":"Végre jó hír érkezett a csernobili erdőtűzről","timestamp":"2020. április. 16. 10:28","title":"Kunetz a kórházi ágyak felszabadításáról: Ennek több halálos áldozata lehet, mint a vírusnak" Az egészségügyi szakértő szerint Kásler Miklós egy korábbi orvosbáró, aki "ezeket az intézkedéseket volt képes meghozni". védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra" A technológiai iparban szerzett milliárdjaiból régóta kutatásokat gründoló Bill Gates szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) finanszírozásának leállítása nagyon veszélyes, mivel nincs más, aki a járvány ellen küzdhetne.","timestamp":"2020. április. 16. 13:03","title":"Bill Gates odaszólt Trumpnak: ha valamikor, akkor most nem kellene elgáncsolni a WHO-t" A híres chilei író több mint egy hónapig küzdött a kór ellen. 70 éves volt.","timestamp":"2020. április. 16. 12:02","title":"Meghalt a vírusfertőzött Luis Sepúlveda író" De jut 133 millió sportlétesítmények fejlesztésére is.","timestamp":"2020. április. 15. 10:14","title":"300 millióval támogatja a kormány a versenysportot és az olimpia felkészülést" ugyanezért. De kedden is rendőrkézre kerültek páran, ugyanezért. A rongálók szerint a koronavírus-járványt ezek a bázisállomások aktiválták, ez azonban nem igaz.","timestamp":"2020. április. 15. 10:33","title":"Három országban húsz 5G-tornyot rongáltak meg a húsvét alatt"