[{"available":true,"c_guid":"a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone 12 Pro Max vázlatait lehet szemügyre venni.","shortLead":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone...","id":"20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3793bd-1124-4179-a959-7308bfc29318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","timestamp":"2020. április. 17. 18:03","title":"Így nézhet ki az ősszel érkező legdrágább iPhone – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9d1425-85f4-4ee5-9d9b-6400dda3e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","timestamp":"2020. április. 19. 12:03","title":"Ez történt: elkészült a koronavírus ellen talán hatékony gógyszerek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte Németországot márciusban és áprilisban, a GDP 4,2 százalékát bukta az ország a járványon.","shortLead":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte...","id":"20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e037cca-b864-4bed-a325-f1cb78c19a6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","timestamp":"2020. április. 19. 14:45","title":"Kína fizessen a járvány miatt – követeli a Bild. A számla 149 milliárd euró lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd az országban.\r

","shortLead":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd...","id":"20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a8f441-364c-4bda-8114-6526e5158d05","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","timestamp":"2020. április. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor május 3-ára várja a járvány tetőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","shortLead":"Folytatódik az adok-kapok a kormány és az ellenzéki vezetésű főváros között. ","id":"20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a28893-0c3f-4b69-a943-3170528e4e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Fopolgarmesteri_Hivatal_A_Pesti_uti_idosotthonnak_volt_orvosa","timestamp":"2020. április. 19. 14:56","title":"Főpolgármesteri Hivatal: A Pesti úti idősotthonnak volt orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"kultura","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz. A hvg.hu a következő hetekben is velük marad, elkísérjük őket a remélhetőleg sikeres vizsgákig, és persze ott leszünk az eredményhirdetésnél. Egyelőre azonban jöjjön a csütörtök este elkészült bemutatkozó beszélgetés.","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5233ebb-3a27-4f27-b3b0-eafeee4d9ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:20","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett a kézbesítéshez.","shortLead":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett...","id":"20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a4d5c-d1f9-4dec-8d44-92996d4fc4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 18:59","title":"Fertőzöttek maradhattak a Pesti úti idősotthonban, mert elszúrták a teszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]