[{"available":true,"c_guid":"41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b527f72-a676-4d9a-a2cb-d62b8ad991a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","timestamp":"2020. április. 20. 15:11","title":"Négy koronavírusos beteg van egy egri idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István tett bejelentést.","shortLead":"Tényi István tett bejelentést.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b6e41-93a3-43ed-8288-e7057f85a115","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","timestamp":"2020. április. 22. 11:32","title":"Vizsgálja a rendőrség a Pesti úti idősotthonban történteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével leküzdeni a koronavírust. Az eddigi jelek biztatóak.","shortLead":"Rézuszmajmokon tesztelték amerikai kutatók a remdesivir nevű hatóanyagot, hogy kiderüljön, képesek-e a segítségével...","id":"20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89be9b82-57e4-417e-98c7-a57351c67b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_remdesivir_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_eredmenye","timestamp":"2020. április. 22. 08:03","title":"Remdesivir a koronavírus ellen: úgy tűnik, a majmoknál működik a gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Kórházban 842-en vannak, lélegeztetőgépen 82-en. Az állapotuk súlyos – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfcbdbb-b4b6-4037-8498-71503a4aa565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb2c47e-61d1-466c-8469-6eaf8f7b3695","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 21. 11:46","title":"Koronavírus: húsz idősotthonban van már fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","shortLead":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes gyorstesztet.","shortLead":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes...","id":"20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17227d26-97eb-4430-bed0-f6cf706846f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","timestamp":"2020. április. 21. 11:53","title":"Házhoz vinnék a koronavírustesztet minden felnőtt kozármislenyinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec49f0-901f-4a96-8171-6adb9014b03a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni ellenállóságának csökkenése között. Ez számunkra is rossz hír. ","shortLead":"Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni...","id":"20200421_A_globalis_felmelegedes_a_halak_antibiotikumellenallosagara_is_hatassal_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ec49f0-901f-4a96-8171-6adb9014b03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45748fd-b41f-41b9-be3e-930da7a0e5f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_A_globalis_felmelegedes_a_halak_antibiotikumellenallosagara_is_hatassal_van","timestamp":"2020. április. 21. 14:22","title":"Jól befűtünk a felmelegedéssel a baktériumoknak, és ez a tányérunkon köszön vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]