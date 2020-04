Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","shortLead":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11bac2e-9bc1-4baa-9c6f-79ba5ff0fb56","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","timestamp":"2020. április. 22. 11:43","title":"Beperelte Kínát az egyik amerikai állam a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","shortLead":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","id":"20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4576d16a-278c-4198-b218-951516015568","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","timestamp":"2020. április. 23. 05:37","title":"Kidöntött egy kerítést és gázszivárgást okozott egy autó Délegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nincs arcmaszkja, sállal vagy kendővel kell, hogy eltakarja az arcát. A döntés április 27-től érvényes.","shortLead":"Akinek nincs arcmaszkja, sállal vagy kendővel kell, hogy eltakarja az arcát. A döntés április 27-től érvényes.","id":"20200421_karacsony_gergely_arcmaszk_koronavirus_bkk_bolt_uzlet_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae9d27-fd57-4543-8368-562615d4ccfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_karacsony_gergely_arcmaszk_koronavirus_bkk_bolt_uzlet_budapest","timestamp":"2020. április. 21. 16:58","title":"Karácsony: A budapesti boltokban és piacokon is kötelező lesz a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","shortLead":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","id":"20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695a80-bd33-47e8-b7c4-0b84b1b3a0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","timestamp":"2020. április. 21. 08:51","title":"Jogsi, forgalmi és műszaki nélkül, a forgalommal szemben hajtott egy sofőr az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3981ec-bebf-4785-98aa-7d62cd2b542d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét irányban nagy a torlódás Bagnál az M3-ason.","shortLead":"Mindkét irányban nagy a torlódás Bagnál az M3-ason.","id":"20200421_kamion_defekt_baleset_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3981ec-bebf-4785-98aa-7d62cd2b542d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059e845-0893-4879-a70c-5a2628e651b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_kamion_defekt_baleset_m3","timestamp":"2020. április. 21. 07:47","title":"A szembejövő sávban állt meg egy defektes kamion az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza a szabályozás. Nincs könnyű dolguk, de közgazdászok tömegei számolják ezekben a hetekben, mi lehet a jó középút, hogy az országok gazdaságai kibírják az egészségügyi válságkezelést.","shortLead":"Életévekben mérhető kára lehet annak is, ha a járvány miatti korlátozás túl szigorú, de annak is, ha túl laza...","id":"20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fdc8d4-ea5f-4ff4-869b-97ce85e121af","keywords":null,"link":"/360/20200422_jarvany_gorbe_kozgazdasag_elmelet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 11:00","title":"Ön feláldozná a munkáját, hogy ellaposítsuk a járványgörbét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","shortLead":"A készítményt már világszerte több országban kipróbálták.","id":"20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1bd0e0-8e1c-4536-b24e-67c3ef4ee662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_Hamarosan_Magyarorszagon_is_elerheto_lehet_egy_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 21. 21:23","title":"Hamarosan Magyarországon is elérhető lehet egy koronavírus elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]