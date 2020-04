A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Két éve április 9-én, a Pártoló Tagság programot indítottuk el. Történt mindez egy nappal azután, hogy a jelenlegi hatalom harmadszor szerzett kétharmados többséget a parlamentben, és ezzel eldőlt, hogy nincs változás: a független sajtó ugyanolyan hátrányban lesz a munkájában, a hirdetési piacon, és úgy általában mindenben, amihez a kormánynak és a hozzá kötődő személyeknek köze van. A sötétség nem tarthat örökké, mondtuk korábban, két éve azonban úgy éreztük, még egy ideig azért nem lesz világosság.

Tavaly áprilisban újabb izgalom következett: a Mahir Cityposter Kft. mindenféle előzmény nélkül, egyik pillanatról a másikra mondta fel érvényes szerződésünket, és fölöttébb gyanús magyarázatokkal elűzte hirdetőoszlopairól a HVG hetilap címlapjait. Ami tehát nem történt meg évtizedeken át, még a Kádár-korszakban sem, az bekövetkezett 2019-ben. Mi nem hagytuk magunkat: egy éve volt, hogy flashmobot tartottunk a Széll Kálmán téren, illetve az olvasókhoz fordultunk, akik jöttek, és vitték a plakátokat, kifüggesztették azokat, osztogatták – ismét csak velünk tartottak.

© Reviczky Zsolt

2020 áprilisáról jóformán beszélni is fáj. Elég körbenézni az üres utcákon, látni a maszkos arcokat, a bezárt boltokat, vendéglőket, templomokat, a lelakatolt iskolákat. És nem egyszerű végignézni a kiadónk és szerkesztőségünk irodáin sem: üresség jellemzi, aki csak tud, otthonról dolgozik. A HVG, a hvg.hu és a hvg360.hu munkatársai jóformán 0–24-ben írnak, szerkesztenek, tudósítanak, az Eduline a diákok, hallgatók és tanárok ezernyi kérdésére keresi a válaszokat, közben segíteni próbál az érettségizőknek, az Adózóna igyekszik a lehető legrészletesebben elmagyarázni, kit és miként érintenek a kormány gazdasági válságtervei. De nem csak a jelenre gondolunk, előre is tekintünk: elindult a vírus előtti (és minden bizonnyal utáni) korszak legfontosabb problémáival, a klímaválsággal, a fenntarthatósággal foglalkozó rovatunk, a Zhvg. Előfizetőknek szóló oldalunk, a hvg360 pedig folyamatosan újabb és újabb tartalmakkal bővül.

Működünk és haladunk, ezek azonban szűkös idők, és ebből kijut nekünk is bőven. Többszörösen is. És mintha mindez nem lenne elég, itt van az is, hogy Magyarországon rendeleti kormányzást vezettek be, amiben ott a fenyegetés mindazoknak, akik nem állnak be a kormány kórusába. Nem lehet nem észrevenni a kommunikációs államtitkár, a közmédia vagy az olyat szatellitszervezetek, mint a Századvég kényszeres próbálkozásait, hogy a független sajtót álhírek terjesztésével vádolják.

Ismét április van tehát, és megint nagyon nincsenek rendben a dolgok. Mi pedig újból az olvasóinkhoz fordulunk azt kérve: tartsanak ki mellettünk, maradjanak velünk. Ha tehetik, ha belefér, csatlakozzanak vagy újítsák meg pártoló tagságukat, támogassanak, legyenek előfizetői a hvg360-nak és a HVG hetilapnak, amit így újságárusok nélkül is megkapnak, olvassák naponta a hvg.hu-t.

A magunk részérül azt tudjuk ígérni, hogy továbbra is, minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk, de ehhez szükségünk van Önökre is. Közösen túl leszünk nemsoká ezen is, és talán végre lesz egy április, amikor már valóban nem a sötétség újabb és újabb árnyalatait kell megtapasztalnunk.

A szerző a hvg.hu és a hvg360.hu felelős szerkesztője