Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eső alig fog esni.","shortLead":"Eső alig fog esni.","id":"20200423_hidegfront_porvihar_idojaras_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc4f628-627e-4e81-a733-d47a8a070124","keywords":null,"link":"/elet/20200423_hidegfront_porvihar_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. április. 23. 15:40","title":"Porviharral érkezhet szombaton a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságkezelés második szakaszában egy gazdasági helyreállítási, újjáépítési alapra lesz szükség, amely szorosan kapcsolódik a 2021-ben kezdődő hétéves ciklus EU-s költségvetéséhez.","shortLead":"A válságkezelés második szakaszában egy gazdasági helyreállítási, újjáépítési alapra lesz szükség, amely szorosan...","id":"20200423_merkel_gazdasagi_helyreallitasi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134e7d1a-527f-4be1-87bb-adfd8d4b3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_merkel_gazdasagi_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. április. 23. 20:46","title":"Merkel: az unió 540 milliárd eurós válságkezelését egy gazdasági helyreállítási alap követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Egyben bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet.\r

\r

","shortLead":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra...","id":"20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc500d0-1c3d-47dc-90be-089b0d5bfe07","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","timestamp":"2020. április. 23. 06:14","title":"Trump aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak a koronavírus-járvány és az annak nyomában járó recesszió is.","shortLead":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak...","id":"20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e3224-80a7-4af2-b95f-0472b94ef1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","timestamp":"2020. április. 23. 19:46","title":"1000 milliárd dollárnyi adósságot engedne el a fejlődő országoknak az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","shortLead":"Az egyik legnagyobb lengyel napilap, a Fakt csütörtöki száma magyar nyelvű kommentárral a címlapon jelent meg.","id":"20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6042e-54c2-4016-959c-7d9d77d3a087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176baf1f-27fb-42bb-9869-9b8acabf76a8","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_A_lengyel_bulvar_tombol_a_magyar_kormanymedia_Tuskhamisitasa_miatt","timestamp":"2020. április. 23. 07:50","title":"A lengyel bulvár tombol a magyar kormánymédia Tusk-hamisítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Szijjártó Péter egyik államtitkára lehet a washingtoni magyar nagykövet.","shortLead":"Ismét Szijjártó Péter egyik államtitkára lehet a washingtoni magyar nagykövet.","id":"20200424_magyar_levente_washingtoni_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1e907-af53-4053-85c6-ef7ae19622e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_magyar_levente_washingtoni_nagykovet","timestamp":"2020. április. 24. 11:51","title":"Magyar Levente lesz a washingtoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","shortLead":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","id":"20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1313b153-5a3e-409e-85da-0358f9e73684","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","timestamp":"2020. április. 23. 11:11","title":"Érdekes fotók a Németországban már megkezdődött érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]