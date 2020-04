Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","shortLead":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","id":"20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497c2a3-7685-49a7-b9e1-71ec17d4a3bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","timestamp":"2020. április. 27. 16:45","title":"A legendás belga sörfőzdék jól alkalmazkodtak a válsághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek az ügyvédek.","shortLead":"Így emlékeztek az ügyvédek.","id":"20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1166c-8243-4d13-b509-da715d449586","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","timestamp":"2020. április. 27. 15:32","title":"Egy gyertya Nehéz-Posony Márton emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","shortLead":"Bizakodóak a Mercedes anyavállalatánál a kínai eladások miatt.","id":"20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d88031-75b1-4caa-9ae9-fc2e1eb1d67e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Magyarorszagnak_is_jo_hir_a_Daimler_szerint_feltamadt_a_kinai_autoimport","timestamp":"2020. április. 26. 13:15","title":"Magyarországnak is jó hír: a Daimler szerint feltámadt a kínai autóimport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f72c72e-f304-4244-9ebc-1e8764249b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusjárvány idején a legkülönbözőbb eszközökkel fertőtlenítünk, azonban vannak veszélyes módszerek is. Például ha az arcmaszkot mikrohullámú sütőben próbálnánk sterilizálni.","shortLead":"A vírusjárvány idején a legkülönbözőbb eszközökkel fertőtlenítünk, azonban vannak veszélyes módszerek is. Például ha...","id":"20200427_arcmaszk_mikroban_fertotlenitese_tuzet_okozhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f72c72e-f304-4244-9ebc-1e8764249b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac73a26-0da3-4537-af80-a3e4a8dd9ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_arcmaszk_mikroban_fertotlenitese_tuzet_okozhat","timestamp":"2020. április. 27. 09:03","title":"Neten kering a tipp, hogy mikróban fertőtleníthető az arcmaszk – de ez nagyon rossz ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat nagyon óvatosan kell feloldani, a kontaktusok csökkentésén túl egyéb intézkedésekre is szükség lesz.","shortLead":"A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat...","id":"20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043c8712-ba6c-4ca0-958d-ed9a9b6f8adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_A_kormanynak_nagyon_pontosan_kell_kalibralnia_a_jarvany_terjedeset","timestamp":"2020. április. 26. 14:10","title":" Kiderült, mi a legrosszabb koronavírus-forgatókönyv, amivel a kormány számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő Android-verzióban nem lesz gond, ha egy alkalmazást véletlenül bezártunk. Az appot ugyanis egy mozdulattal visszahúzhatjuk, a munka pedig ott folytatódhat, ahol abbamaradt.","shortLead":"A következő Android-verzióban nem lesz gond, ha egy alkalmazást véletlenül bezártunk. Az appot ugyanis egy mozdulattal...","id":"20200427_android_11_funkciok_alkalmazas_bezarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3f188c-2e61-48f2-b516-f7726a8af132","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_android_11_funkciok_alkalmazas_bezarasa","timestamp":"2020. április. 27. 19:07","title":"Olyan funkció kerül az új Androidba, amit mindenki imádni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra bukkantak 2009-ben fúrt jégmintákban.","shortLead":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra...","id":"20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32869edb-f230-40c2-9d8f-7a67b5161c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","timestamp":"2020. április. 26. 10:03","title":"Már itt tartunk: mikroműanyagot találtak antarktiszi jégmintákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]