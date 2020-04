Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimum négy ponton sérti az Alkotmányt a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló rendelet Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint, aki ezért az ombudsmanhoz fordult. ","shortLead":"Minimum négy ponton sérti az Alkotmányt a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló rendelet Szél Bernadett...","id":"20200425_Ombudsman_elott_a_godi_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7046b51-a93c-4fd8-8535-23a4dbf3b95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Ombudsman_elott_a_godi_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2020. április. 25. 18:45","title":"Ombudsman előtt a gödi különleges gazdasági övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 26 644-t. Az aktív fertőzöttek száma több napi csökkenés után ismét emelkedett.\r

","shortLead":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma...","id":"20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e832e-fdc1-4195-b1ce-bd133985b23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","timestamp":"2020. április. 26. 20:40","title":"Csökkent a halottak száma Olaszországban, emelkedett a fertőzötteké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt. A Pénzügyminisztérium egyik államtitkára felsorolta a kormány intézkedéseit. Az operatív törzs szombati tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt...","id":"20200425_Operativ_torzs_sajttaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c500958-05d6-4fdf-88ce-54c1c8201495","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Operativ_torzs_sajttaj","timestamp":"2020. április. 25. 11:22","title":"Müller Cecília: Súlyos betegségektől szenvedett a 41 éves elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját Horvátországban - írták horvát lapok vasárnap. Szlovénia nem enyhít a korlátozásokon a május 1-jei ünnepekig.","shortLead":"A koronavírus-járvány egy újabb, őszi hullámának kockázata miatt előrébb hozhatják a parlamenti választások időpontját...","id":"20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07678866-5e0f-4ae2-90c2-9a65c1dd738d","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_A_horvatok_nyaron_mar_valasztast_tartananak","timestamp":"2020. április. 26. 16:24","title":"A horvátok nyáron már választást tartanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","shortLead":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","id":"20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f21924e-cc19-429f-933b-814178cdd17b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","timestamp":"2020. április. 26. 20:24","title":"Ötheti szünet után hétfőtől újra termel a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket - közölte helyszíni riportjában az NBC televízió.","shortLead":"New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután...","id":"20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cee08c4-ec3e-477c-abd5-63d62699e1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab9d8f9-7bc7-4102-8d1e-68fcb2a01692","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_24en_meghaltak_egy_New_Yorki_idosotthonban_miutan_labadozo_betegeket_fogadtak_vissza","timestamp":"2020. április. 26. 12:20","title":"24-en meghaltak egy New York-i idősotthonban, miután lábadozó betegeket fogadtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]