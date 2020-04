Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","shortLead":"Sajátos módon küzd a járvány ellen Edelény polgármestere, Molnár Oszkár. ","id":"20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3889ef2a-6b0d-41fe-ae66-64f16fea9dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dee625-d815-43af-9d8b-520e935612ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_koronavirus_ellen_szesztilalommal_harcol_Edeleny","timestamp":"2020. április. 26. 18:57","title":"Szesztilalommal harcol a koronavírus ellen Edelény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa45ae-2d95-4408-94ea-914a86829507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Újabb válságkamatdöntésen van túl a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, miután Szijjártó Péter megtartotta szokásos hétindító beszámolóját a parlament hétfői plenáris ülésének kezdetén. Szabó Tímea beszédében egy állítólagos önkéntes ápolót idézett, aki a képviselő szerint azt mondta, 10 hazaküldött betegéből kilencen meghaltak a kórházi ágyfelszabadítások miatt. Tordai Bence bejelentette, hogy a Szabót ért múlt heti támadás miatt bírósághoz fordulnak, az MSZP minden 65 éven felülinek egészségügyi csomagot küldene, az LMP pedig megmérné az érettségire igyekvők lázát.","shortLead":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője...","id":"20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae79aa0-57b4-478c-be78-885eeee32026","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 15:26","title":"Maszkok és tesztek háborújába fulladt a parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon keresztül mutatja be, milyen különös dolgokra lehet bukkanni az interneten. ","shortLead":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon...","id":"20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151388a-eb1d-4cee-b037-722eec6ec9bf","keywords":null,"link":"/360/20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","timestamp":"2020. április. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál: Online merítés a vírus fomájú sisaktól a gombnyomó készülékig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 26 644-t. Az aktív fertőzöttek száma több napi csökkenés után ismét emelkedett.\r

","shortLead":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma...","id":"20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e832e-fdc1-4195-b1ce-bd133985b23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","timestamp":"2020. április. 26. 20:40","title":"Csökkent a halottak száma Olaszországban, emelkedett a fertőzötteké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]