Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő, az ISOCELL HM1 szenzor működését magyarázzák el közérthető formában.","shortLead":"A Samsung nemrég két videót is közzétett a YouTube-on, amelyekben a legerősebb Samsung telefonba került érzékelő...","id":"20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2817dd-ed95-4f3d-994b-8092b150a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daec75f-7b2e-4158-ae65-6ea53bc18a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_samsung_galaxy_s20_ultra_108_megapixeles_szenzor_isocell","timestamp":"2020. április. 27. 13:03","title":"Így működik a kamera, amit a Galaxy S20 Ultrába szerelt a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Noha valamelyest lassult a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, vasárnap átlépte a 46 ezret az igazoltan fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig a 7 ezret. Luxemburg a járvány terjedésének további lassulásáról adott hírt vasárnap, míg Hollandiában a szexmunkásoknak segítenének, hogy új munkát találjanak maguknak.","shortLead":"Noha valamelyest lassult a koronavírus-járvány terjedése Belgiumban, vasárnap átlépte a 46 ezret az igazoltan...","id":"20200426_Lapos_a_gorbe_a_Beneluxallamokban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9340168b-df16-42cd-84db-82522221f569","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Lapos_a_gorbe_a_Beneluxallamokban_is","timestamp":"2020. április. 26. 17:10","title":"A szexmunkások miatt aggódnak a holland pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinára nem kérnek szabadalmi védettséget, így olcsóbban tudják majd kínálni.","shortLead":"A vakcinára nem kérnek szabadalmi védettséget, így olcsóbban tudják majd kínálni.","id":"20200427_Mar_a_klinikai_tesztek_elott_elkezdi_gyartani_a_koronavirus_elleni_oltast_egy_indai_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4e70e2-2d87-4288-b9d8-63003a2169d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Mar_a_klinikai_tesztek_elott_elkezdi_gyartani_a_koronavirus_elleni_oltast_egy_indai_ceg","timestamp":"2020. április. 27. 18:05","title":"Már a klinikai tesztek előtt elkezdi gyártani a koronavírus elleni oltást egy indiai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás a világpiacon. ","shortLead":"Nincs megállás a világpiacon. ","id":"20200427_olajar_csokkenes_olajipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc50db-fc01-4b35-b97d-89bd3f719d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_olajar_csokkenes_olajipar","timestamp":"2020. április. 27. 15:30","title":"Ismét meredeken zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","shortLead":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db86bf-4f8f-497d-89ec-612be7d11340","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 28. 12:23","title":"Szijjártó kísért el 100 ezer maszkot és ötezer védőfelszerelést Moldovába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72320e38-810b-4e46-b5c4-f46711ed2748","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konstrukció a Széchenyi Kártya eddigi hiteleihez hasonlóan érhető el.","shortLead":"A konstrukció a Széchenyi Kártya eddigi hiteleihez hasonlóan érhető el.","id":"20200427_Mar_igenyelheto_az_ingyenhitel_az_agrarvallalkozasok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72320e38-810b-4e46-b5c4-f46711ed2748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d374746f-e21f-4522-9cac-0ff20fa5d796","keywords":null,"link":"/kkv/20200427_Mar_igenyelheto_az_ingyenhitel_az_agrarvallalkozasok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 17:58","title":"Már igényelhető az ingyenhitel az agrárvállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","shortLead":"Járványosnak éppen nem mondható, de szükségállapotot demokráciákban is bevezettek a múlt század második felében.","id":"202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6eaf9e-04bd-4c1d-bda8-b9f234b519ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1d365-5890-48a0-9720-325203ee5e04","keywords":null,"link":"/360/202017__szuksegallapotok__jaruzelski_de_gaulle__puccsistak__stabilitasi_faktum","timestamp":"2020. április. 27. 16:30","title":"Különleges és még különlegesebb jogrend: nem csak diktatúrákban fordul elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]