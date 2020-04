Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást is beletettek.","shortLead":"Kiadta az Apple az iOS operációs rendszer 13.5-ös verziószámú béta változatát, amibe egy apró, de fontos változtatást...","id":"20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ac6aa-7266-4802-b096-427ba65a236f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d82ff-ff83-4fa6-911e-b3992eda56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_ipohne_face_id_arcmaszk_szajmaszk_telefon_feloldasa_ios_135","timestamp":"2020. április. 30. 09:33","title":"Megvariálta a FaceID működését az Apple, könnyebb lett maszkban feloldani a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b665865d-32f5-434f-b98b-8210d8b0b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fejlesztési adókedvezményt kapnak a cégek, a veszélyhelyzet után is megmaradnak egyes adócsökkentések, a bankok öt év alatt visszatarthatják azt a pénzt, amit járványadóként befizetnek.","shortLead":"Több fejlesztési adókedvezményt kapnak a cégek, a veszélyhelyzet után is megmaradnak egyes adócsökkentések, a bankok öt...","id":"20200429_Torvenybe_iktatjak_hogy_a_bankok_visszakapjak_a_jarvanykulonadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b665865d-32f5-434f-b98b-8210d8b0b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af30e04a-22bf-4ad4-81ca-c1631304f11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Torvenybe_iktatjak_hogy_a_bankok_visszakapjak_a_jarvanykulonadot","timestamp":"2020. április. 29. 14:25","title":"Törvénybe iktatják, hogy a bankok visszakapják a járványkülönadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak, az gazdaságért felelős uniós biztos szerint 1500 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagra lenne szüksége az EU-nak. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Csütörtökre újabb 12 ember vesztette életét itthon a járványban, a virágüzletek már pénteken kinyithatnak...","id":"20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8537c80-aee0-4358-8be8-3a1c0b3d863a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Mar_312_aldozata_van_Magyarorszagon_a_koronairusnak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 30. 07:16","title":"Már 312 áldozata van Magyarországon a koronavírusnak – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","shortLead":"A hivatal átfogó vizsgálatot rendelt el, miután több idősotthonban is felütötte a fejét a vírus.","id":"20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69ab51d-d1f8-4b41-865d-6b41823010b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a2f2d5-acfa-445a-a392-e295e4c27d42","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_ombudsman_kozma_akos_idosotthon_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 09:52","title":"Ombudsmani vizsgálat indul az idősotthonokban történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által közzétett negyedéves jelentésből. A profitot az S20 széria pörgethette fel.","shortLead":"Kifejezetten jól sikerült a Samsung mobilos üzletágának idei első három hónapja – olvasható ki a vállalat által...","id":"20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f1015-1892-4cbe-b1f8-49628b7fa320","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_samsung_2020q1_eladasok_bevetel_profit","timestamp":"2020. április. 30. 16:33","title":"Nagyon jól mennek a Samsung telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","shortLead":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","id":"20200429_oraber_fizikai_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c60df-dac6-441b-bd1f-c8b0ea9a52eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_oraber_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. április. 29. 10:21","title":"1326 forintos bruttó órabérért dolgoznak a magyar fizikai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de az első tapasztalatok nem túl kecsegtetők.","shortLead":"A Google a cukorbetegség okozta vakság jeleit kutató mesterséges intelligenciát kezdett el tesztelni Thaiföldön, de...","id":"20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f7c81-e899-420e-8dc3-8acd4e4fb27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_mesterseges_intelligencia_cukorbetegseg_vaksag","timestamp":"2020. április. 29. 11:43","title":"Felsült a Google mesterséges intelligenciája, 10 perc helyett 10 hétig vizsgálta a beteg szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és borította a terveket. A vállalatnál költségcsökkentéssel, valamint a vezetők és szakértők fizetéseinek megvágásával próbálkoznak, emellett ráállnak a koronavírus-gyorstesztek gyártására.","shortLead":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és...","id":"20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953ae17-a48b-49d4-a97c-2cac2d347665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:15","title":"A magyar Bosch-gyárak termékeit most is veszik, ezért úszhatjuk meg a gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]