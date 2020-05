Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"A NER már régóta keresi azt az ellenségképet, amellyel költséghatékonyan a lehető legtöbb választóra lehet a frászt hozni - emlékeztet a HVG-nek írt publicisztikájában Konok Péter, aki szerint a járvány miatt most valóban két részre szakadt az ország. Vélemény.","shortLead":"A NER már régóta keresi azt az ellenségképet, amellyel költséghatékonyan a lehető legtöbb választóra lehet a frászt...","id":"202018_a_tokeletes_ellenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876c176e-cfc7-4a1c-9078-0853471053ae","keywords":null,"link":"/360/202018_a_tokeletes_ellenseg","timestamp":"2020. május. 01. 14:00","title":"Konok Péter: A járvány - a tökéletes ellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","shortLead":"A tereprendezést nem jelentette be előre a tulajdonos. ","id":"20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4888af8c-d289-4fce-a2e2-ac712435ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce921f7-10ed-43b7-af09-0cb1bbfff15c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_feljelentes_xii_kerulet_mta_fakivagas","timestamp":"2020. május. 01. 14:15","title":"Feljelentést tett a XII. kerületi, amiért az MTA telkén kivágták a fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2331df6d-92cb-4595-8201-d72d91b0d729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felülettervező elképzelte, milyen lehetne a Windows 10 utódja, és gyorsan el is nevezte Windows 20-nak. Bár ilyen nevű operációs rendszer valószínűleg nem lesz, a koncepcióvideóban több olyan, remek ötlet fellelhető, melynek Windowsba építését igazán megfontolhatná a Microsoft.","shortLead":"Egy felülettervező elképzelte, milyen lehetne a Windows 10 utódja, és gyorsan el is nevezte Windows 20-nak. Bár ilyen...","id":"20200501_windows_20_koncepciovideo_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2331df6d-92cb-4595-8201-d72d91b0d729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2f1cad-fa23-4844-b0e5-cddf1ecabe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_windows_20_koncepciovideo_microsoft","timestamp":"2020. május. 01. 12:03","title":"Videó: ilyen is lehetne a Windows 20, de már a 10-ben is jól jönnének a funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","shortLead":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","id":"20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de5e5b-c305-4938-b3c0-3b6ff857d045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","timestamp":"2020. május. 01. 09:43","title":"Újabb hitelekkel bővült a Gazdaságvédelmi Akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és tanácsadója lett. A HVG 1990 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az MNB mostani elnöke első jegybank megbízatása előtt az szabad választás után máris Antall József államtitkára és...","id":"20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dff9f7f-7122-477b-b2a2-e21432992789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b175f-0e51-4dca-bdce-3835be265712","keywords":null,"link":"/360/20200501_Matolcsy_Gyorgy_allamtitkar_hvgportre_1990_junius_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. május. 01. 16:30","title":"Rendszerváltók30 – Matolcsy György: Nem vagyok félős típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba - mondta Áder János államfő szombaton a parlament ünnepi ülésén, ahol az Országgyűlés 30 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztek a képviselők.","shortLead":"Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba - mondta Áder...","id":"20200502_Ader_Amit_az_elmult_30_evben_alkottunk_az_kiallta_az_ido_probajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d40b33-ba94-4431-b4c8-e9ea40514c69","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Ader_Amit_az_elmult_30_evben_alkottunk_az_kiallta_az_ido_probajat","timestamp":"2020. május. 02. 12:40","title":"Áder: Amit az elmúlt 30 évben alkottunk, az kiállta az idő próbáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]