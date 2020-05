Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","shortLead":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","id":"20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a83efd-a897-446a-838d-cd83f80fa8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Könyvben tárulkozik ki az elmúlt időszakról Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe12827-f3de-472d-8900-a66a4dc1e7c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár csirkehálóból és gyantából készült, mégis elég valóságosnak tűnt ahhoz a tigrist ábrázoló szobor, hogy rendőröket kelljen kiküldeni a semlegesítésére.","shortLead":"Bár csirkehálóból és gyantából készült, mégis elég valóságosnak tűnt ahhoz a tigrist ábrázoló szobor, hogy rendőröket...","id":"20200504_tigris_szobor_anglila_sevenoaks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe12827-f3de-472d-8900-a66a4dc1e7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1372d71-0fc2-4897-8cde-40ddcfd523cc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tigris_szobor_anglila_sevenoaks","timestamp":"2020. május. 04. 12:12","title":"A frászt hozta egy életnagyságú tigrisszobor egy brit város lakóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegség áldozatainak száma 243 ezer felett jár. A legtöbb fertőzött az USA-ban él.","shortLead":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2...","id":"20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a5e14-e22f-460c-a1e2-63b4d2d01951","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"84 ezerrel több koronavírusos lett egy nap alatt a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","shortLead":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","id":"20200504_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7f72-0c39-405b-adeb-893710b1b0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Meghalt 11 beteg, 3035 főre nőtt a igazoltan fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt csak a postákon lehet őket beváltani.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt csak a postákon lehet őket beváltani.","id":"20200504_rezsi_utalvany_koronavirus_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f5f9d-a1cf-4f54-bdb3-42502f02e2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_rezsi_utalvany_koronavirus_posta","timestamp":"2020. május. 04. 11:42","title":"Május végéig lehet felhasználni a megmaradt rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fia ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás.","shortLead":"A színművész fia ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás.","id":"20200504_szilagyi_istvan_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546dc93d-9fff-4754-a165-a62ca6c4cac1","keywords":null,"link":"/elet/20200504_szilagyi_istvan_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 04. 11:06","title":"\"A földön feküdt, súlyos fejsérülései voltak\" – a szomszéd boltból szaladtak segíteni Szilágyi Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]