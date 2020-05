Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták a Portfoliónak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták...","id":"20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f955fe-ef2e-4ebe-852a-81c6e2bd0ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","timestamp":"2020. május. 02. 13:06","title":"Épp most, a válság idején tűntek el a magyar munkanélküliségi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","shortLead":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b70378-635b-4062-8833-8ad57a2e281f","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","timestamp":"2020. május. 04. 09:08","title":"Egyre több a repülőjárat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","shortLead":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","id":"20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f59f4-552c-4675-a8cf-aaad8d38222c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","timestamp":"2020. május. 02. 17:28","title":"Karantén kutatást indított a NÉBIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni - derült ki abból a levélből, melyet Kásler Miklós küldött az egészségügyi szolgáltatóknak. 