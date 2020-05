Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 4693-mal nőtt a gyógyultak száma, ami az eddigi legmagasabb.","id":"20200430_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5966e-16ef-4a39-adbb-5006c5da29d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_olaszorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:41","title":"Háromszáz alá csökkent a napi halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202018_a_vejem_mily_nehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333cea60-4447-45ee-988d-59b37df74751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a85ad3-cf93-4262-ae8b-49798818fa0e","keywords":null,"link":"/itthon/202018_a_vejem_mily_nehez","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Gergely Márton: A vejem mily nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","shortLead":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","id":"20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e8996-eabb-416f-9702-b20ce93cd3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","timestamp":"2020. május. 01. 17:40","title":"Online majális: az MSZP követel, Gyurcsány már a 2022-es választásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szabadítsuk fel Amerikát – követeli a Tesla-főnök.","shortLead":"Szabadítsuk fel Amerikát – követeli a Tesla-főnök.","id":"20200430_Elon_Musk_fasizmus_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70c1cb-266b-4947-93c8-8f5db1151da0","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_Elon_Musk_fasizmus_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 30. 08:05","title":"Elon Musk: Fasizmus a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","shortLead":"Alultervezték a költségeket, szokás szerint.","id":"20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4805c-4e74-4272-b9f0-d9f79253a2b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_olimpia_parizs_2024_vizes_kozpont_beruhazas_dragulas","timestamp":"2020. április. 30. 12:34","title":"Párizsi olimpia: csak a vizes központ 62 milliárd lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág iránt. Az HBO olyan filmmel rukkolt elő, ami a mozikban is bőven megállta volna a helyét. Formabontó dokumentumfilmet készített az Apple+ a Beastie Boysról. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág...","id":"20200430_Stream360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a85fb8-d5cc-49e9-9206-f3703487bd65","keywords":null,"link":"/360/20200430_Stream360","timestamp":"2020. április. 30. 20:30","title":"Stream360: Kosáristenek, raplegendák és Hugh Jackman karrierjének csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","shortLead":"Hetvenöt százalékos munkaidő-csökkenés is lehetséges, legfeljebb százezer forinttal száll be a költségvetés.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e4c42-0e84-40fe-8c8f-770f449fac01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_allami_bertamogatas_gazdasagi_kovetkezmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 10:04","title":"Nagyjából 200 cég igényelt eddig bérkiegészítést az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]