[{"available":true,"c_guid":"1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt. A robbanásszerűen fejlődő légiközlekedés ugyanis jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kórokozó beterítette a világot, így az új norma a fizikai távolságtartás fenntartása lesz.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt...","id":"20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d787a8-edbc-4e7b-b261-6971c9fe52ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","timestamp":"2020. május. 03. 13:00","title":"Úgy fogunk ezután repülni, mintha egy telefonfülkében ülnénk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali hajléktalan menedék lakóinak és dolgozóinak küzdelmeiről.","shortLead":"A Budapesti Távmozi első premierje, A láthatatlanok egyszerre könnyed és szívszorító tragikomédia egy nappali...","id":"20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99498d95-e312-4acc-9b43-c4aab9bcc047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aed0452-5055-4873-89e2-31a8a99db13c","keywords":null,"link":"/kultura/20200502_Eszrevennenk_vegre_a_lathatatlanokat_is","timestamp":"2020. május. 02. 17:45","title":"Észrevennénk végre a láthatatlanokat is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről Kádár Tamás, a Sziget főszervezője beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről...","id":"20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539175bd-02de-40ce-95bf-8050003eda30","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Kádár Tamás: Felelős döntés volt a tömegrendezvények betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegség áldozatainak száma 243 ezer felett jár. A legtöbb fertőzött az USA-ban él.","shortLead":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2...","id":"20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a5e14-e22f-460c-a1e2-63b4d2d01951","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"84 ezerrel több koronavírusos lett egy nap alatt a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]