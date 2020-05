Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","shortLead":"De Dzsong Ho Észak-Koreából szökött délre.","id":"20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6304778b-beeb-4f8c-a4bd-d5aaff7a494d","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_kim_dzsong_un_egeszseg_bocsanatkeres_eszak_korea","timestamp":"2020. május. 04. 13:15","title":"Bocsánatot kért a képviselő, aki Kim Dzsong Un betegségéről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak a Tubmlr-en. Most ezek ellen lépett az oldal.","shortLead":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak...","id":"20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9483db47-4448-42ed-9248-22397c385c67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","timestamp":"2020. május. 05. 11:33","title":"Nem lehet tovább trükközni, milliószámra törli a gyűlöletkeltő bejegyzéseket a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","shortLead":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","id":"20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99760bb-1549-41c3-8d84-683bb4f3b59b","keywords":null,"link":"/elet/20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","timestamp":"2020. május. 05. 12:49","title":"Egy magyar kislány mellett állt munkába Gofree, Európa első gluténjelző kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint ismert szerzők műveivel kellett dolgozniuk a a diákoknak a hétfői...","id":"20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d0ab06-587d-46e4-a1d6-cd8476a7b2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32adc09-a1c1-4185-a649-a64a10a846d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_szaktanar_magyarerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 12:25","title":"Szaktanár: Örülhettek a feladatoknak a magyarból érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még nem voltak korlátozások.","shortLead":"A rendőrség kimutatása szerint 42 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt márciusban, mint februárban, amikor még...","id":"20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df2997e-1fb3-4bf6-bae4-b817d3b0590e","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bunozes_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 04. 12:04","title":"A korlátozások óta csökkenhetett a bűntények száma, de nem mindenki örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból indult. ","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból...","id":"20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e230a9-df4a-463b-ba50-2fb6dcf89a50","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 20:57","title":"Pompeo: bizonyítékok vannak, hogy egy vuhani laborból szabadult el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus nem akar távozni a hatalomból, inkább az utcára küldte a katonaságot.","shortLead":"A vád szerint Tom Thabane, Lesotho miniszterelnök tudtával második felesége ölethette meg első feleségét. A politikus...","id":"202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82069663-33ca-42bf-a156-f252366f6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede1b46b-55db-4ee4-95e0-2cc240021a4f","keywords":null,"link":"/360/202018_tom_thabane_lesotho_gyanusitott_kormanyfoje","timestamp":"2020. május. 04. 16:00","title":"A hadsereggel védi magát a felesége meggyilkolásával vádolt lesothói kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","shortLead":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","id":"20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fc17c0-1ddc-42cf-a80e-8cffdd3d0be7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 03. 16:52","title":"Ha lesz nyolc futam, lesz érvényes világbajnok a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]