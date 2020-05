Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","shortLead":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","id":"20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dae330-a5be-4e6d-9740-845f936e9ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. május. 05. 21:54","title":"Maró folyadékkal öntötte le lányát egy férfi Orosházán, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót.","shortLead":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által...","id":"20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fba5f-1240-4abc-a146-f23d5d2c0e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","timestamp":"2020. május. 06. 09:25","title":"Ígéretesnek tűnő terápiát dolgozott ki a koronavírusos citokinvihar ellen egy magyar kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Most New Yorkból, Miamiból, Torontóból és Reykjavíkból hoznak haza magyarokat. Csütörtökön landol Budapesten az a repülőgép, amellyel 120 magyar hoznak haza, többségüket Észak-Amerikából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.\r

\r

","shortLead":"Most New Yorkból, Miamiból, Torontóból és Reykjavíkból hoznak haza magyarokat. Csütörtökön landol Budapesten...","id":"20200507_amerika_izland_kulongep_szijjarto_peter_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2335bb-5ed2-46ce-9d04-027023f03de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_amerika_izland_kulongep_szijjarto_peter_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 17:24","title":"Újabb 120 magyart hoznak haza Amerikából és Izlandról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ egy bizottsága szerint.","shortLead":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ...","id":"20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d499575e-b0ad-4e44-af19-53b814a5a25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","timestamp":"2020. május. 07. 05:54","title":"Orosz zsoldosok segítik a líbiai kormány székhelyét támadó hadurat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","shortLead":"Az efféle nyugati hóbortot még Khomeini ajatollah tiltotta be. ","id":"20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45af54-2abb-46c9-9dca-7a62dc15f4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_40_ev_tiltas_utan_megnyitott_az_elso_autosmozi_Iranban","timestamp":"2020. május. 06. 11:35","title":"40 év tiltás után kinyithattak az autósmozik Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4","c_author":"Balla Györgyi - Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet kihirdetésekor. Két budapesti éttermet kerestünk, amelyeknek tulajdonosai nem adták fel, igyekeztek új utakat keresni a napról napra változó, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben.","shortLead":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet...","id":"20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb50651-c5e3-471e-941a-e744d4d21f12","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 07. 16:10","title":"Bezárás helyett újratervezés – keresik a kiutat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint gyenge, egy euró több forintot ér, így több lett az elkölthető pénz. Ami részben az állami bértámogatásra fog elmenni.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium újratervezte az egyik uniós programot, forrásokat tett elérhetővé gazdaságvédelemre. A forint...","id":"20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03484eeb-9d03-4078-bd20-f8f0690806f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_A_kormany_talalt_420_milliard_brusszeli_forintot_gazdasagvedelemre","timestamp":"2020. május. 06. 15:55","title":"A kormány talált 420 milliárd brüsszeli forintot gazdaságvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472deb90-4c67-4925-91c8-d5f66e6830ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","timestamp":"2020. május. 07. 11:01","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]