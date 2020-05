Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff704281-999f-4fc9-9fd2-e314be955869","keywords":null,"link":"/elet/20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","timestamp":"2020. május. 06. 17:33","title":"Legalább 90 ezer ápolót és orvost fertőzött már meg a koronavírus a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

