Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött folytatódhat a német labdarúgó-bajnokság küzdelmei.","shortLead":"Zárt kapuk mögött folytatódhat a német labdarúgó-bajnokság küzdelmei.","id":"20200507_bundesliga_foci_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f18a062-92f8-4569-a8ce-b225ecc78a82","keywords":null,"link":"/sport/20200507_bundesliga_foci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 15:34","title":"Május 16-án indul újra a Bundesliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","shortLead":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","id":"20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c0f40-ffa5-428c-a863-b9443195dd66","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","timestamp":"2020. május. 07. 15:19","title":"Élő online bemutatókat tart a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","shortLead":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","id":"20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e86b4ba-c240-48ee-bdd2-803c789ae23c","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","timestamp":"2020. május. 08. 10:38","title":"Sajátos megoldással tartanák egymástól távol a nyaralókat Szantorini szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","shortLead":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","id":"20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c095bb4-ee21-4e66-b8a1-a6da6680a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","timestamp":"2020. május. 08. 11:24","title":"Feláll a japán műholdvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Ha nyitást akarsz, készülj a háborúra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus...","id":"20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592b8572-0611-4af7-a958-d6d317faec87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ace2ada-e183-4e47-b147-6d09c37d5270","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_orban_viktor_koronavirus_jarvany_valsagkezeles_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 06. 15:50","title":"Bűvészmutatványba kezdett az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most kísértetiesen rímel a karanténhelyzetre. Szeptemberben érkezik az új Szilárd-album, ez a beharangozója.\r

\r

","shortLead":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most...","id":"20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec6fae8-3ab7-4eee-bfe9-a03e024d53fd","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Mondd vagy súgd, hogy szép a világ – új klippel jelentkezett a Quimby billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]