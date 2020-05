Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","shortLead":"Történelmi korokon és kontinenseken átívelő megható történet a navahók és az írek jófejségéről.","id":"20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8ee12d-54cb-4033-a473-0b493a0cb5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a9b8b-6c9b-4174-8fa7-356336b12edc","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Az_oslakosok_19_szazadi_szivesseget_viszonozzak_most_az_irek_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 09. 09:43","title":"Az amerikai őslakosok 19. századi szívességét viszonozzák most az írek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Saskatchewani Egyetem kutatói szerint a rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek a koronavírussal, az állat mégsem betegszik meg.","shortLead":"A kanadai Saskatchewani Egyetem kutatói szerint a rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek...","id":"20200507_koronavirus_denever_fertozes_immunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd1074f-b902-4757-a690-cf3ddf9398e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_koronavirus_denever_fertozes_immunitas","timestamp":"2020. május. 07. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért nem betegíti meg a denevéreket a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","shortLead":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","id":"20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba62de7-bc8d-409a-912d-11223ce40bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","timestamp":"2020. május. 08. 10:09","title":"Újraindul két kisvasút, de a maszk kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","shortLead":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","id":"20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92494419-99fd-4407-9324-195fdc31a13e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","timestamp":"2020. május. 07. 19:08","title":"Csődöt jelentett egy amerikai luxusáruházlánc a koronajárvány nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes felülírni.","shortLead":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes...","id":"20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8ae1b1-f9bf-4584-9bfb-f47ed61a4409","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 12:12","title":"Figyelmeztet a magyar virológus: Mindenki hordjon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik bakijai miatt.","shortLead":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik...","id":"20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9b5443-5234-464d-a64d-0a5c8ae1b369","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Hullanak a csontvázak a szekrényből Simonka György körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","shortLead":"Nemcsak elvették a pénzt a nőktől, de bántalmazták is őket.","id":"20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf7061-9a33-4881-b861-3b9f809ff049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb90f77-7530-46b0-87cc-b5a19ebb99ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Nemetorszagban_noket_futtato_magyar_bandat_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. május. 09. 08:30","title":"Németországban nőket futtató magyar bandát számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]