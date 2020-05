Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint már nem is az a fontos, hogy a Néppárt hogy viszonyul a Fideszhez, hanem az, hogy mi lesz a néppárttal.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint már nem is az a fontos, hogy a Néppárt hogy viszonyul a Fideszhez, hanem az, hogy mi...","id":"20200509_Varga_Judit_Donald_Tusk_olyan_erkolcsi_szintre_sullyedt_amire_mar_nincsenek_szavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155014e1-b55d-4e67-aa0e-b7cbd41b9a13","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Varga_Judit_Donald_Tusk_olyan_erkolcsi_szintre_sullyedt_amire_mar_nincsenek_szavak","timestamp":"2020. május. 09. 10:25","title":"Varga Judit: Donald Tusk olyan erkölcsi szintre süllyedt, amire már nincsenek szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.","shortLead":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett...","id":"20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d099-55bf-477b-9fe4-256131bcf476","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","timestamp":"2020. május. 09. 17:20","title":"Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","shortLead":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","id":"20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0da2d36-256f-4d37-b962-d8f018803474","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","timestamp":"2020. május. 08. 16:22","title":"A kóser vágóhidak munkásai szabadon utazhatnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","shortLead":"A kormányfő ellen biciklivel vonultak fel az emberek a szlovén fővárosban.

","id":"20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f29ee61-ea1b-4fd4-8053-387e6ea4a0bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_A_szabadsagjogokat_feltik_a_jarvany_idejen_Szloveniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:08","title":"A szabadságjogokat féltik a járvány idején Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra figyelmeztetnek a tudósok, hogy Kelet-Ázsiában és Brazíliában is nagy az esélye annak, hogy egy újabb járvány üsse fel a fejét. A jó hír viszont, hogy ezeket még megelőzhetjük. ","shortLead":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra...","id":"20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa8e96-39a5-4b37-b0f1-19d0939b49a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","timestamp":"2020. május. 09. 18:07","title":"Ha azt hitte, a koronavírusnak nincs köze a környezetpusztításhoz, most kiábrándítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a tőzsdei elemzők is az egészségügyi adatokat nézték, hogy a gazdasági kilátásokról képet alkossanak. De mit kell nézni a nyitást követő hetekben? Mi mutatja meg, milyen mély lesz a válság Magyarországon és a világban? Erről beszélgettünk a Fülkében a Concorde Csoport vezető stratégájával, Móró Tamással.","shortLead":"Eddig a tőzsdei elemzők is az egészségügyi adatokat nézték, hogy a gazdasági kilátásokról képet alkossanak. De mit kell...","id":"20200509_fulke0509","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3756e3e5-5f0e-411d-bf07-5cda7bbf8122","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_fulke0509","timestamp":"2020. május. 09. 13:30","title":"Fülke: Okos húzás más országok élénkítő csomagjainak farvízén utazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem feltétlenül tart évekig – bizonyítják a pandémia hatására kipróbált városigerilla-módszerek.","shortLead":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem...","id":"202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2367a68-9a6c-4f16-b92e-7b318a3e2a56","keywords":null,"link":"/360/202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Az autók kárára, az ember javára megkezdődhet a városok „visszafoglalása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]