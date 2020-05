Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","shortLead":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","id":"20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbcf662-c9da-4951-93b5-0b4372a78cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","timestamp":"2020. május. 11. 11:19","title":"Krumplik közé keveredett bombákhoz riasztották a tűzszerészeket Dunaegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök koronavírusos szóvivőjével, mindannyiukat karanténba küldték.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök...","id":"20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3d5dda-360e-41e1-bc17-c9f409c17298","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Karanténba kerültek az USA koronavírus elleni küzdelmének legfontosabb vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","shortLead":"Összesen 11 kerékpárútra lehetett szavazni, a legtöbb voksot a Tatabánya–Tata szakasz kapta.","id":"20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff18208-6856-4f90-82af-4c41fc350ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0a983-3861-4e97-a17b-e79f6eaf6d62","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_tatabanya_tata_az_ev_kerekparutja","timestamp":"2020. május. 11. 14:47","title":"Kiválasztották a magyar kerékpárutak legjobbját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","shortLead":"Júniusban jelentik be a filmeket. ","id":"20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16542852-4f54-4291-acf1-ab05167cbe36","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_A_fesztival_elmarad_de_a_cannesi_versenyprogramrol_igy_sem_kell_lemondanunk","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"A fesztivál elmarad, de a cannes-i versenyprogramról így sem kell lemondanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","shortLead":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","id":"202019_whbepkar_dubai_cim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a15756-c819-4d58-b7ea-176cb296f36a","keywords":null,"link":"/360/202019_whbepkar_dubai_cim","timestamp":"2020. május. 10. 11:15","title":"A koronavírus egy kicsit még Tiborcz üzlettársának is keresztbe tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","shortLead":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","id":"20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caddf8-c5f1-4f08-ab73-7722708c423f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2020. május. 10. 06:41","title":"W8-as motorral szerelt igen ritka VW Passatot árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","shortLead":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","id":"20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f433d0-aead-4d8b-bda2-96114eda20d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","timestamp":"2020. május. 11. 09:09","title":"Stinggel közösen énekelni megfizethetetlen, valaki mégis 44 millió forintot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]