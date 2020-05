Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban? Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul", az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének felét tudják folyósítani június 30-ig. 

2020. május. 11. 17:33 A járvány miatt nincs pénze, visszalépett az élvonalból a szombathelyi vízilabdacsapat Több mint egy hónapon keresztül állt az országban minden a vizsgáztatás a koronavírus-járvány miatt. 2020. május. 11. 16:31 Újra lehet jogosítványt szerezni – több mint 3000 vizsgázó lesz a héten

Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.

2020. május. 11. 11:32 Legalább harminc éve nem zuhant ekkorát az olasz ipar

Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.

2020. május. 10. 19:05 "Ennél csak a bringás felvonuláskor voltak többen" - több rekord is megdőlt Budapesten

Az eseménynek nincs hatása a nukleáris biztonságra az erőmű szerint.

2020. május. 11. 09:58 Ismét meghibásodott a paksi atomerőmű egyik blokkja A HVG 1990 júniusában, tőzsdeelnöki kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

2020. május. 11. 17:30 Rendszerváltók30 – Bokros Lajos: A társadalmi vagyon 20%-át az állampolgároknak lehetne juttatni



Eredetileg márciusra tervezték a Jóbarátok-reuniont.



2020. május. 12. 11:04 Az új Jóbarátok is csúszik a járvány miatt, de már van kitűzött időpont a forgatásra