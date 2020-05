Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","shortLead":"Az engedéllyel 10 ukrajnai magyar állampolgár élhet.","id":"20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d96d6-4abe-4296-9a0b-1334d972c41f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Hatosagi_karantenbol_god_Samsung_vendegmunkas","timestamp":"2020. május. 12. 14:59","title":"Hatósági karanténból is járhatnak dolgozni a gödi Samsung-gyár vendégmunkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását.\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","shortLead":"Ha a teljesen önfenntartó ház nem elég, már a saját energiájából növénytermesztést lehetővé tévő házat terveznek.","id":"20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7e6bce-b925-4cbe-a2e0-44c20d036bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843a1d1-58fe-4f56-af94-498336299fd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_lakhato_uveghaz_novenyek_epiteszet_yangdesign","timestamp":"2020. május. 11. 10:20","title":"Üzenetet küld a bioház, ha a növények nem érzik jól magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

","shortLead":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

","id":"20200513_Aprilisban_is_jelentos_volt_a_visszaeses_az_ingatlanpiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77104dc4-f0ea-46a7-874a-f9a3fa693aca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_Aprilisban_is_jelentos_volt_a_visszaeses_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2020. május. 13. 05:33","title":"Áprilisban is jelentős volt a visszaesés az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","shortLead":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","id":"20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061531-24a4-4613-a78b-cdff358bb4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","timestamp":"2020. május. 11. 11:27","title":"Járványbiztos díjátadóra készül a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","shortLead":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","id":"20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd146454-748d-4f12-b659-6a008a5027c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 20:50","title":"Egy egész háztömböt levágták az áramról egyetlen lakó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]