[{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","shortLead":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","id":"20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9432544-81a0-4ed1-b4fd-f49e5001fe94","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 12. 10:39","title":"Július elején indulna be újra a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél milliárdot. De borzasztó hely lenne a világ, ha a valóság ennyire egyszerű volna. Mégis, a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb kérdése, hogy meg lehet-e adni egy emberi élet értékét, és egyáltalán szabad-e. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az életértéket becslő elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél...","id":"20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8af21a-095d-474f-bfbc-93611aa87868","keywords":null,"link":"/360/20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","timestamp":"2020. május. 13. 11:00","title":"Hány forintot ér egy ember élete? Szabad ilyet kérdezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","shortLead":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online vásárlásoknál viszont jóval óvatosabbak a magyarok, mint a nyugati-európaiak. Mindeközben a KSH legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek egyharmadának még internetes honlapja sincs.","shortLead":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online...","id":"202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135019f6-12eb-4643-b8fb-0b4a9dd59872","keywords":null,"link":"/360/202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","timestamp":"2020. május. 11. 13:00","title":"Nem csak a járvány miatt lógunk az uniós átlagnál is többet a hálón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új előírások egy része a repülésekre, másik része pedig a szálláshelyekre vonatkozik.","shortLead":"Az új előírások egy része a repülésekre, másik része pedig a szálláshelyekre vonatkozik.","id":"20200511_koronavirus_gorogorszag_turizmus_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f1cbc4-a622-4b45-858e-a2ec7568bb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97137502-7115-4ca3-ba09-075c925582c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_gorogorszag_turizmus_repules","timestamp":"2020. május. 11. 17:11","title":"A járvány miatt csak ezt a 9 szabályt betartva lehet nyaralni Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára még jobban lett.","shortLead":"A férfi április 27-én kapta meg a szérumot, de már a beadást követő napokban nagyot javultak a laboreredményei. Mára...","id":"20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0782d0d3-8446-4a36-a77c-1fb2b489e0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_verplazma_semmelweis_egyetem_sulyos_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. május. 13. 10:03","title":"A vérplazmás kezelés nyomán került le a lélegeztetőgépről egy 75 éves súlyos koronavírus-beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai hadjáratba kezdett a kommunista állam, hogy minél hamarabb helyreállítsa megtépázott renoméját. Egyelőre felemás sikerrel: aki eddig is barátian viszonyult hozzá, mint például Magyarország, azzal megmaradt a jó viszony, aki viszont kritikus volt, az is maradt. Azt mindenesetre már elérték Pekingben, hogy megakadályozzák az egységes uniós kiállást. A helyzetet Szunomár Ágnes Kína-szakértővel, a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatójával és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával tekintettük át.","shortLead":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai...","id":"20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea2fe19-acbd-4ba1-9787-88bb5d44e67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","timestamp":"2020. május. 12. 11:15","title":"A nagy kínai teszt: lehet-e maszkokkal hatalmat szerezni Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]