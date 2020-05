Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent a biztonságos munkavégzés érdekében.","shortLead":"A Facebook peren kívül egyezett meg azokkal az egykori moderátorokkal, akik szerint a cég nem tett meg mindent...","id":"20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a5b4c-5383-4ebc-b68d-16f10e6affd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_facebook_moderator_karterites_mentalis_megbetegedes","timestamp":"2020. május. 13. 15:03","title":"16,9 milliárd forintnyi kártérítést fizet a moderátoroknak a Facebook, annyira durva a munkájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára a figyelmet.","shortLead":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára...","id":"20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed65db3-3800-4d8f-a5e4-ba207a7cfd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","timestamp":"2020. május. 13. 09:14","title":"Bryan Adams kiakadt a „denevérzabálók” miatt, aztán elnézést kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20200513_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6e5422-76b9-41b2-868c-b888faeffb35","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 07:19","title":"Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, 3341 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","shortLead":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","id":"20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719e5344-a980-49b2-a014-1f91e2da8445","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","timestamp":"2020. május. 13. 09:56","title":"Kétórásra rövidítené a 65 év felettiek vásárlási idősávját a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","shortLead":"Egy katalógus képeivel szivárgott ki a jelenlegi Suzuki Swift frissítése.","id":"20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7edd06a-d84e-481d-9fbf-429a3016598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f97da2-6987-4f58-8090-23289a4dee95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Maris_megujul_a_Suzuki_Swift","timestamp":"2020. május. 12. 14:35","title":"Máris megújul a Suzuki Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.","shortLead":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra...","id":"20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a22d72-4273-4920-9f5b-a12f62a2c6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 12:03","title":"Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]