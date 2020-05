Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","shortLead":"Kisorsolták a hatos lottó nyerőszámait. Az 50 százalékuk 4-esre végződik.","id":"20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d644e8f-3a4e-4f21-b5e4-27a19b6e70c7","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Szazmilliokat_ero_szamokat_mutatunk","timestamp":"2020. május. 17. 17:31","title":"Százmilliókat érő számokat mutatunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","shortLead":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","id":"20200518_hongkong_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c0e43f-8891-4246-8d1c-2412740693d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_hongkong_parlament","timestamp":"2020. május. 18. 08:58","title":"Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két nagyon fontos tanulsága is van egy koronavírussal kapcsolatos amerikai tanulmánynak, mely egy úgynevezett szuperterjesztő esetét írja le.","shortLead":"Két nagyon fontos tanulsága is van egy koronavírussal kapcsolatos amerikai tanulmánynak, mely egy úgynevezett...","id":"20200518_szuperterjeszto_koronavirus_fertozott_jarvany_idosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cc9fd-d853-4250-8058-3af915650e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_szuperterjeszto_koronavirus_fertozott_jarvany_idosek","timestamp":"2020. május. 18. 15:03","title":"Egy szuperterjesztő 52 embert fertőzött meg koronavírussal egy kóruspróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány ismét odacsap Budapestnek, közeleg a nyugdíjatombomba, érkezik a nyár. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kormány ismét odacsap Budapestnek, közeleg a nyugdíjatombomba, érkezik a nyár. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200518_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93da10bc-635f-47ae-87ff-280c78487c29","keywords":null,"link":"/360/20200518_Radar360","timestamp":"2020. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Enyhülő korlátozások a fővárosban, jobban enyhülők vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1186c0-34a6-4bff-b266-633d2f38c62d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejelentette új lapkakészletét a tajvani MediaTek, és az is kiderült, melyik telefon kapja meg először az új, elérhető árú 5G telefonokat eredményező áramkört.","shortLead":"Bejelentette új lapkakészletét a tajvani MediaTek, és az is kiderült, melyik telefon kapja meg először az új, elérhető...","id":"20200518_mediatek_dimensity820_lapkakeszlet_xiaomi_redmi_10x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1186c0-34a6-4bff-b266-633d2f38c62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04702d2a-0b43-4a8b-aaee-29ff0663af58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mediatek_dimensity820_lapkakeszlet_xiaomi_redmi_10x","timestamp":"2020. május. 18. 17:33","title":"5G az olcsóbb telefonokban: bejelentették a MediaTek új lapkakészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik intézménybe.","shortLead":"Szél Bernadett fordult az Emmihez. Azt neki sem mondták meg, hogy hány beteget küldtek haza vagy tettek át másik...","id":"20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bf3f5f-bcab-4a38-b87d-2c22a3a0db2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Kozerdeku_adatigenyles_A_korhazi_agyak_felet_kellett_szabadda_tenni","timestamp":"2020. május. 18. 16:45","title":"Közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy a kórházi ágyak felét tették végül szabaddá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]