Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval lépi meg, amely szerintük a vírus miatti gazdasági leállás újraindításában is nagy szerepet kaphat.","shortLead":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval...","id":"20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6a7c-2f39-4b06-9f6c-1bd688e9ba70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Ingyenes piacterek nyílnak, jön a Facebook Shops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","shortLead":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","id":"20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed0e838-071c-405f-a57a-086f030884cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. május. 20. 18:33","title":"Ha nem érti, mi a gond az Északi-sarkon, nézze meg ezt a műholdfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással a zsebében nyújtott be a kormány. Többségüknek semmi köze a járványhoz, ha csak annyi nem, hogy így sokkal kisebb visszhangja volt, mint lehetett volna egy normál időszakban.

","shortLead":"Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással...","id":"20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28ffc999-f266-411b-b32b-add1c58e3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29977fdf-3619-4f28-98c2-d254930ac607","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_parlament_torveny_budapest_belgrad_kozmunka_kozalkalmazott_jarvany_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 19. 20:44","title":"Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező bizalmatlansághoz a költségvetés átláthatatlansága is hozzájárul – figyelmeztet a HVG-nek írt elemzésében Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke.","shortLead":"Egyre nagyobb óvatossággal kéretik kezelni a foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat, az azokat övező...","id":"20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a93c39b-3b7c-46dc-9431-dcbdb5230b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_art_fenntartassal_kezelni_a_friss_statisztikai_adatokat","timestamp":"2020. május. 20. 15:05","title":"Nem árt fenntartással kezelni a friss magyar statisztikai adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint rendelkezésre állásáról. A pénz a szegedi és a tatabányai kézicsarnokra kell.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint...","id":"20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8441a2-11fb-4c48-85cb-a65b2fb93849","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","timestamp":"2020. május. 21. 09:23","title":"25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját, és beindult a járványbűnözés. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette...","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b23ad-2416-40ef-83d4-b66563b73d08","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","timestamp":"2020. május. 20. 08:20","title":"Dupla annyi új fertőzöttet találtak az országban, mint egy nappal korábban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csomag június 1-jétől áll rendelkezésre.\r

","shortLead":"A csomag június 1-jétől áll rendelkezésre.\r

","id":"20200519_100_milliard_euroval_segiti_a_munkahelyek_megtartasat_az_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a616bc-5dd0-4a86-9747-58b4d23758ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_100_milliard_euroval_segiti_a_munkahelyek_megtartasat_az_Europai_Unio","timestamp":"2020. május. 19. 18:11","title":"100 milliárd euróval segíti a munkahelyek megtartását az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]