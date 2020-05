Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány kapcsán meghozott kormányrendelet módosította a juttatás nettó értékét és a munkaadói költségeket is, ez pedig a munkavállaló és a munkáltató számára sem közömbös.","shortLead":"A járvány kapcsán meghozott kormányrendelet módosította a juttatás nettó értékét és a munkaadói költségeket is...","id":"20200522_adozona_szocho_szepkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa9ecf6-a798-41f6-aa74-3cd0e7fc4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f444d58-e7fd-49af-ba9c-029ec2bfc178","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_adozona_szocho_szepkartya","timestamp":"2020. május. 22. 11:42","title":"SZÉP-kártya: Ezeket a változásokat hozták a vészhelyzeti intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","shortLead":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","id":"20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc59f82-683f-4a9e-b125-5f2ec05bc4da","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","timestamp":"2020. május. 20. 18:48","title":"Csütörtökön előbújik a nap, éjjel viszont fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d148fb-f4d2-4ec4-8e22-60318206d93f","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200521_Marabu_Feknyuz_Szoljunk_a_portyazoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d148fb-f4d2-4ec4-8e22-60318206d93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d86479e-42ad-4af9-910f-ea6f9d52512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_Marabu_Feknyuz_Szoljunk_a_portyazoknak","timestamp":"2020. május. 21. 05:45","title":"Marabu Féknyúz: Szóljunk a portyázóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","shortLead":"A leköszönő Becsei András alelnökként folytatja.\r

","id":"20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25d4699-c1a5-447a-be84-002f0c394a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c76fd2b-78e9-4122-836d-aa135324ff60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_Az_Erste_Bank_vezerigazgatoja_lett_a_Magyar_Bankszovetseg_uj_elnoke","timestamp":"2020. május. 22. 15:17","title":"Jelasity Radován lett a Magyar Bankszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít...","id":"20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17841a-20ec-4641-b788-5f76bf11d2de","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 21. 07:20","title":"Újabb 43 fertőzöttet találtak Magyarországon, az Egyesült Államokban már 95 ezer halott van – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan megbetegedtek.","shortLead":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan...","id":"20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b606607-7289-4dcc-a00c-80560dbe2b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","timestamp":"2020. május. 21. 15:56","title":"Nyugdíjazását kérte a Pesti úti Idősotthon igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2e7cbf-13ce-49c6-82e8-f730215ee8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche úgy látja, hogy a néhány év múlva életbe lépő új szabályozás miatt a downsizing után upsizing jöhet.","shortLead":"A Porsche úgy látja, hogy a néhány év múlva életbe lépő új szabályozás miatt a downsizing után upsizing jöhet.","id":"20200522_nagyobb_es_tobb_hengeres_motorok_johetnek_az_euro_7_szabalyozas_miatt_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2e7cbf-13ce-49c6-82e8-f730215ee8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d976781-6f49-4dd1-a1f1-adc1d754e461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_nagyobb_es_tobb_hengeres_motorok_johetnek_az_euro_7_szabalyozas_miatt_porsche","timestamp":"2020. május. 22. 06:41","title":"Nagyobb és több hengeres motorok jöhetnek az Euro 7 szabályozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","shortLead":"Nehéz lesz szabadulni a miniszterelnök jelzőitől.","id":"20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8c36b-68d8-4a4a-92ba-97005c44934f","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Orban_Viktor_belengette_a_kepunkbe_a_ferfiassagat","timestamp":"2020. május. 22. 10:25","title":"Orbán Viktor belengette a képünkbe a férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]