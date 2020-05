Egy hónapra letartóztatták a Deák téri kettős gyilkosság gyanúsítottjait

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több mint 40 ezer embert tesztelt le.","shortLead":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több...","id":"20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f47666-9a56-472c-a897-e0889456f1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","timestamp":"2020. május. 23. 15:47","title":"Az oroszok hetedének lehet koronavírus-antitest a vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Ígéretesek az oltóanyag-kísérletek és változnak a beutazásokkal kapcsolatos feltételek is. Ez hangzott el az Operatív törzs szombati tájékoztatóján. ","shortLead":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos...","id":"20200523_Operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115946d-9cee-4f3b-a215-092bbbbd33aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 23. 11:40","title":"Németh Szilárd toborzott az Operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb60d3-9e4d-4448-9009-b0b06ad8e0a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Két értékes ingatlant szerzett meg – egészben, illetve részben – Rákay Philip: Ranolder János veszprémi püspök XIX. századi badacsonytomaji nyaralóját és a Szent György-hegyi Tarányi-présházat.","shortLead":"Két értékes ingatlant szerzett meg – egészben, illetve részben – Rákay Philip: Ranolder János veszprémi püspök XIX...","id":"202021__ranoldervilla__rakay_philip__uj_foldesur__puspokfalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb60d3-9e4d-4448-9009-b0b06ad8e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ebd991-db0b-4c20-b9fc-cb62cefd5367","keywords":null,"link":"/360/202021__ranoldervilla__rakay_philip__uj_foldesur__puspokfalat","timestamp":"2020. május. 22. 17:00","title":"Műemlékekben otthon van a Fidesz egyik reklámarca, Rákay Philip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","id":"20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e9d67-ed57-4b88-b5d2-424e7e2947f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","timestamp":"2020. május. 23. 08:46","title":"Esős-borús időre számíthatunk szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst látnak.","shortLead":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst...","id":"20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c30a1e-baf0-4723-b230-f12f16c54488","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","timestamp":"2020. május. 22. 17:03","title":"Videóra vették, ahogy az űrszemét lángolva visszahullik a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával működnek, vagy UV-sterilizáló technológiával vannak felszerelve.","shortLead":"A járvány miatt. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések üzemeltethetők a vendégtérben, amelyek külső levegő beszívásával...","id":"20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be1ce3f-ad62-4d78-a349-03f35b78410f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_vendeglatohely_ventilator_tiltas_legkondicionalo_legkondi_klima_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 18:15","title":"Nem csak a klímát, a ventilátorokat is betiltották a vendéglátóhelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]