Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héttel a lehetőség meghirdetése után elindult a nyolc hét alatt teljesíthető, informatikai alapismereteket oktató online képzés, melynek elvégzői később komolyabb tanfolyamokból is válogathatnak, az ígéret szerint szintén 100 százalékos állami támogatás mellett.","shortLead":"Két héttel a lehetőség meghirdetése után elindult a nyolc hét alatt teljesíthető, informatikai alapismereteket oktató...","id":"20200525_ingyenes_allami_informatikai_tanfolyam_regisztraltak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f118dd-5573-42bc-93db-df5f2a35e0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_ingyenes_allami_informatikai_tanfolyam_regisztraltak_szama","timestamp":"2020. május. 25. 21:23","title":"Elindult az ingyenes állami tanfolyam, 61 886 ember ülhet le a gépe elé és vághat bele az informatikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es években. A veszély nagysága miatt a gyógymód megtalálásában különös kelet–nyugati együttműködés bontakozott ki, amiben az USA és a Szovjetunió mellett Magyarországnak is szerepe volt. ","shortLead":"A vírus életkor szerint válogat, és nincs menekvés, amíg nincs meg a vakcina: ez volt a Heine–Medin-kór az 1950-es...","id":"202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a6fb8e-bb41-46a6-85d6-f73bbd941a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3e9ed5-85b1-4e1a-b0f8-6b1938f5af21","keywords":null,"link":"/360/202021__gyermekbenulasjarvanyok__vakcina_es_csepp__magyar_pelda__vastudo_es_vasfuggony","timestamp":"2020. május. 26. 15:00","title":"Vastüdő és vasfüggöny: a járványos gyermekbénulás leküzdésében világelsők voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hirdetett kedden az azeri „baltás gyilkos” ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület elmarasztalta Azerbajdzsánt azért, mert nem zárta börtönbe a Magyarországon gyilkosságért elítélt Ramil Safarovot, de arra azért nem kötelezte, hogy most ezt tegye meg.","shortLead":"Ítéletet hirdetett kedden az azeri „baltás gyilkos” ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület elmarasztalta...","id":"20200526_Azerbajdzsant_elmarasztalta_az_emberi_jogi_birosag_Magyarorszagot_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ff1be7-33d6-475c-b9a8-9bc6cb0d2e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Azerbajdzsant_elmarasztalta_az_emberi_jogi_birosag_Magyarorszagot_nem","timestamp":"2020. május. 26. 11:47","title":"Azerbajdzsánt elmarasztalta az emberi jogi bíróság, Magyarországot nem a baltás gyilkos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO a minap felfüggesztette a szer klinikai tesztjeit.\r

","shortLead":"A WHO a minap felfüggesztette a szer klinikai tesztjeit.\r

","id":"20200526_koronavirus_hidroxi_klorokin_donald_trump_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6311889b-a57d-47dc-b6b8-575a9fb10983","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_hidroxi_klorokin_donald_trump_who","timestamp":"2020. május. 26. 05:26","title":"Már nem szed hidroxi-klorokint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh külügyminiszter Ausztriát is megszólította, hogy csatlakozzon a megállapodáshoz, egyelőre azonban nem kapott választ.","shortLead":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh...","id":"20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbed20c-9578-4a12-80fa-e847c73c7c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 26. 15:14","title":"Szabadon utazhatnak a magyarok Csehországba és Szlovákiába, ha nem maradnak két napnál tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre csak vidéken, de újra járhatunk koncertekre.\r

\r

","id":"20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e9b865c-6b03-4936-8a4f-248c526914cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca880d-bd39-4271-9383-216f34d8df39","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Kocsmakban_mar_lehetnek_elo_koncertek","timestamp":"2020. május. 26. 11:32","title":"Kocsmákban már lehetnek élő koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak...","id":"20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=463ce491-b8bc-4014-85da-7180abf97a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22d35a6-01df-454a-bccd-ca394a88d921","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_swan_ustokos_atlas_megfigyeles_egbolt_csillagaszat","timestamp":"2020. május. 25. 08:33","title":"Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]