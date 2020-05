Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek még váratnak magukra, napozni, sportolni és fürdőzni már lehet.\r

","shortLead":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek...","id":"20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483e45a-4ba5-4799-9f99-f2bfe0f9fd8e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","timestamp":"2020. május. 26. 09:33","title":"Pénteken nyit a Plázs Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elbeszélgette az időt. ","shortLead":"Elbeszélgette az időt. ","id":"20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3cde7-abbd-45db-9a6f-cf41f2146e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","timestamp":"2020. május. 24. 19:22","title":"Megsértette a kijárási korlátozásokat az osztrák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt héten kerültek Vámosszabadiba, ahol szabadabb körülmények között várhatják menedékkérelmük elbírálását. Örülnek, hogy kijárhatnak a táborból, de nem múlt el nyom nélkül a hosszú bezártság, és sorsuk is bizonytalan. ","shortLead":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. A múlt...","id":"20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31829833-0355-4250-8c25-05c39a08c9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Nem_szabad__ezt_a_ket_szot_tudja_magyarul_a_tranzitzonabol_kikerult_fiu","timestamp":"2020. május. 26. 14:00","title":"Nem szabad – ezt a két szót tudja magyarul a tranzitzónából kikerült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","shortLead":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","id":"20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9cf93-e553-4f14-a7e3-fad2897adcab","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 05:45","title":"Trump megtiltotta a Brazíliából érkező külföldiek beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","shortLead":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","id":"20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676c849-9f4a-445b-ad3a-6c91ba8f2671","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","timestamp":"2020. május. 25. 06:41","title":"Időkapszula: eladó egy 23 éves Porsche kevesebb, mint 900 kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út várhatóan 7 hónapig tart.","shortLead":"Az előzetes tervek szerint július lesz az a hónap, amikor Kína elindítja első Mars-szondáját a vörös bolygó felé. Az út...","id":"20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36dbda7-53a8-4e33-ad41-b586f51ac947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f210d-ccce-4b6f-99d3-559ad9005bb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_marskuldetes_mars_szonda_tienven","timestamp":"2020. május. 25. 13:03","title":"Júliusban Kína is elindul a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koszorú- és csokorlopások mellett a rongálások is gyakoriak egy tótkomlósi temetőben. Kamerákkal tesznek ellene.","shortLead":"A koszorú- és csokorlopások mellett a rongálások is gyakoriak egy tótkomlósi temetőben. Kamerákkal tesznek ellene.","id":"20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af617d8-25d5-445f-8b55-f5a0a4896a15","keywords":null,"link":"/elet/20200526_totkomlos_otemeto_kamera_viraglopas","timestamp":"2020. május. 26. 07:47","title":"Bekameráznak egy vidéki temetőt a sorozatos viráglopások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]