[{"available":true,"c_guid":"728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és a mögöttünk lévő évtizednek az egyik legtartalmasabb beszéde. A munka, a család és a rend már akkor központi szerepet töltöttek be gondolkodásában, tíz éve pedig még úgy fogalmazott, sokszínű Magyarországot szeretne, ahol az ellenzék is a nemzeti egység része. Ezekből azonban mára nem sok maradt. Átláthatóságot ígért Orbán, de azóta az EU legkorruptabbjai közé kerültünk.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ismertette a kormányfő a programját a Parlamentben, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszerének és...","id":"20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728d1197-e2ae-4416-a51b-0580f71fe139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fbbeaa-a263-47b9-b575-2f8311295146","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ugy_indult_a_NER_hogy_Orban_szerint_az_ellenzek_is_a_nemzet_resze_de_azota_kitagadtak_oket","timestamp":"2020. május. 25. 11:15","title":"Orbán úgy indította a NER-t, hogy az ellenzék is a nemzet része. Azóta kitagadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","shortLead":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","id":"20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52990b4c-6d1a-45b0-9a75-5be85c16b683","keywords":null,"link":"/kultura/20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","timestamp":"2020. május. 25. 12:28","title":"Meghalt Petics Kristóf, az X-Faktor egykori versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","shortLead":"Áprilisban nyitottak újra, de a koronavírus miatt most újra le kell állniuk.","id":"20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e888bb-a153-4ae4-8054-e5cc2d46beb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Aranybanya_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. május. 24. 22:08","title":"Újra bezárták a világ legmélyebb bányáját, miután 164 fertőzött bányászt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","shortLead":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","id":"20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb29995-c974-4059-a50b-49ca1134d913","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","timestamp":"2020. május. 26. 07:17","title":"Újabb 8 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","shortLead":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","id":"20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9cf93-e553-4f14-a7e3-fad2897adcab","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 05:45","title":"Trump megtiltotta a Brazíliából érkező külföldiek beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","shortLead":"Május végén leáll a görög utakra specializálódott Aeolus Utazási Iroda.","id":"20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fea9ad1-0aff-4f30-8d43-15f7e32f3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cbb77a-075f-4fe0-b589-fa413f4f9296","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_aeolus_utazasi_iroda_csod","timestamp":"2020. május. 26. 10:11","title":"Csődöt jelentett egy magyar utazási iroda a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák kancellár.","shortLead":"Nehéz helyzetben vannak a válság miatt az önkormányzatok, a kormánynak segítenie kell őket – mondta az osztrák...","id":"20200525_ausztria_onkormanyzat_varosok_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852c795-af78-4886-a369-391f0b1d6421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_ausztria_onkormanyzat_varosok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 19:46","title":"Egymilliárd euró támogatást adnak a járvány miatt az osztrák önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]