[{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig a pénzügyminiszter szerint is nagy a bizonytalanság. Az viszont kiderült, mekkora lehet a nyugdíjemelés.","shortLead":"Ahogy évek óta mindig, a kormány a kiszámíthatóság jegyében korán beterjesztette a jövő évi költségvetést, pedig...","id":"20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f737d-7a82-4c79-8829-4be98db96ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Kiderult_mit_var_a_kormany_jovore","timestamp":"2020. május. 26. 11:08","title":"Itt a jövő évi büdzsé: a kormány elárulta, mit vár 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az 57 éves Evander Holyfield bejelentette, hogy hajlandó újra megküzdeni egykori riválisával.","shortLead":"Az 57 éves Evander Holyfield bejelentette, hogy hajlandó újra megküzdeni egykori riválisával.","id":"20200526_holyfield_boksz_tyson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f200a-b155-4f33-8018-52bd066998d4","keywords":null,"link":"/sport/20200526_holyfield_boksz_tyson","timestamp":"2020. május. 26. 12:19","title":"Holyfield újra bokszolna a fülébe harapó Tysonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak.","shortLead":"A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak.","id":"20200527_video_igy_szaguld_340nel_az_autopalyan_a_bentley_hatalmas_uj_luxusautoja_flying_spur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27687e7-f3bf-4c1a-afe7-fd3f229b69db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_video_igy_szaguld_340nel_az_autopalyan_a_bentley_hatalmas_uj_luxusautoja_flying_spur","timestamp":"2020. május. 27. 06:41","title":"Videó: így száguld 340-nel az autópályán a Bentley hatalmas új luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három hétig nem köthetett ki miatta egy mentőhajó.","shortLead":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három...","id":"20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca858a0-6fb0-446b-a31d-e14b19334fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","timestamp":"2020. május. 26. 16:36","title":"Orbán gratulált Salvininek, mert nem vették el a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró dolgot, amelyet mosolyogva köt össze az ember a szocializmussal. Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című, 434 millió forintból megvalósuló drámája, mint mondja, szembenézés mindazzal, ami a Kádár-korszak valójában volt. A politikai pszichiátria sötét bugyraiba kalauzol. ","shortLead":"Első készülő nagyjátékfilmje tudatosan veti le magáról a lángosromantikát, a Trabant-nosztalgiát, és minden olyan retró...","id":"20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0959323b-32f2-4e55-add3-5858f65de572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28afa95-4b3e-44fe-bfea-37584b56a852","keywords":null,"link":"/kultura/20200526_A_szocializmus_nem_retro_hanem_orwelli__interju_Fabricius_Gaborral","timestamp":"2020. május. 26. 20:00","title":"A szocializmus nem retró, hanem orwelli – interjú Fabricius Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bejelentette az újranyitás részleteit Boris Johnson. ","shortLead":"Bejelentette az újranyitás részleteit Boris Johnson. ","id":"20200526_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_boltok_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7ec17d-d1ad-4989-b0c3-8fe7a7e6f674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_boltok_boris_johnson","timestamp":"2020. május. 26. 05:47","title":"Június közepén nyithatnak a boltok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","shortLead":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","id":"20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c805e75c-9800-4908-8d5d-baabd2e0eb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:30","title":"Az év végéig külföldiek csak miniszteri engedéllyel szerezhetnek tulajdonrészt stratégiai vállalatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt életfogytiglani börtönbüntetést – mondja a hvg.hu-nak a keddi strasbourgi ítélethirdetés előtt a 2004-ben Budapesten megölt örmény katona családját képviselő Philiph Leach.","shortLead":"Budapestnek megfelelő biztosítékokat kellett volna kérnie Bakutól arra, hogy Ramil Safarov valóban letölti a rá kirótt...","id":"20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea5a7c3c-91a7-4042-a22a-00600e496cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97b6a5-8328-4e84-b3fb-6c66d260b376","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_Magyarorszag_ismet_szegyenpadon__a_baltas_gyilkosrol_dont_ez_emberi_jogok_birosaga","timestamp":"2020. május. 25. 17:45","title":"\"Bízom abban, hogy a bíróság Magyarországot is elmarasztalja\" – Ítélet jön a baltás gyilkos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]