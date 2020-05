Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad8c6066-633c-4066-92a6-e173c9b3fad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz 180 lóerőt \"talált még\" a tuningchip az autó motorjában a gyári értékhez képest.","shortLead":"Plusz 180 lóerőt \"talált még\" a tuningchip az autó motorjában a gyári értékhez képest.","id":"20200525_820_loerosse_programoztak_at_a_MercedesAMG_GT_63St","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad8c6066-633c-4066-92a6-e173c9b3fad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c81a76-7ac4-4f26-ada8-60e2a5958198","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_820_loerosse_programoztak_at_a_MercedesAMG_GT_63St","timestamp":"2020. május. 25. 14:40","title":"820 lóerőssé programozták a Mercedes-AMG GT63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai a 200 milliárd forint alaptőkével létrehozott MNB alapítványokról kérdezősködtek.","shortLead":"A házelnök több magyar híroldal, köztük a hvg.hu tudósítóját is kitiltotta a Parlamentből, amikor a sajtó munkatársai...","id":"20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a0c96f-5771-4b97-a22b-d2d5f118cd26","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_strasbourg_emberi_jogok_europai_birosag_ejeb_kover_laszlo_sajtoszabadsag_mnb_alapitvanyok_kaufmann_balazs","timestamp":"2020. május. 26. 11:02","title":"Emberi jogi bíróság: Kövér László megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6269772-fff6-4b88-9bc1-017a06a63779","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ali közel négy hónapot, Ghanim és családja másfél évet töltött magas kerítések között a tompai tranzitzónában. 